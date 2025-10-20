Укр
В Кремле отреагировали на предложение Трампа и раскрыли план по Украине

В Кремле прокомментировали предложения Трампа о прекращении войны и заявили о подготовке к возможному саммиту Россия-США в Будапеште.
В Кремле отреагировали на предложение Трампа и раскрыли план по Украине
В Кремле ответили Трампу на предложение заморозки войны по линии фронта / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • В Кремле отреагировали на пропозицию Трампа заморозить линию фронта для достижения мира
  • Россияне продолжают коммуникацию с США относительно окончания войны РФ против Украины

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы относительно предложения президента США Дональда Трампа о замораживании линии фронта для начала мирных переговоров остается неизменной. Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Реакция Кремля на инициативу Трампа

По словам Пескова, Кремль не изменил свое отношение к мирному плану Трампа, который предусматривает прекращение продвижения войск РФ и Украины на текущих позициях как основу для переговоров.

видео дня

"Эта тема неоднократно поднималась, поднималась с различными нюансами в ходе контактов российско-американских, и российская сторона каждый раз давала ответ и ответ этот хорошо известен: последовательность позиции РФ не меняется", - заявил Песков.

Переговоры в Будапеште

Он также добавил, что в ближайшее время начнется командная работа по подготовке условий для проведения саммита Россия - США в Будапеште, однако никаких деталей относительно возможной встречи Путина и Трампа не раскрыл.

"Пока никаких деталей саммита РФ - США в Будапеште нет, нужно сделать еще много "домашней работы" по линии внешнеполитических ведомств", - утверждает Песков.

Передача Tomahawk Украине

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отдельно отметил, что Москва внимательно отслеживает заявления Соединенных Штатов относительно возможной поставки Украине ракет "Tomahawk" и поддерживает контакты с Вашингтоном на экспертном уровне для обмена позициями.

ракета Tomahawk инфографика
Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Кремль отреагировал на заявление Зеленского о приближении окончания войны

Кроме того, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о приближении завершения войны, Песков заявил, что из Киева якобы поступают "противоречивые сигналы", назвав позицию украинской стороны непоследовательной.

"Все это, конечно, не способствует процессу мирного урегулирования. Позиция российской стороны и Владимира Путина последовательна и хорошо известна. Мы продолжаем наше общение с американцами, продолжается серьезная работа", - резюмировал представитель военного преступника Путина.

Чего ждать от переговоров Трампа и Путина в Будапеште - мнение эксперта

Как писал Главред, если встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным в Будапеште все же состоится, Путин, скорее всего, снова будет пытаться затянуть процесс переговоров. Об этом заявил политолог Петр Олещук.

Он отметил, что российский лидер стремится только к капитуляции Украины. По словам эксперта, когда в СМИ начали активно обсуждать возможность передачи Украине ракет Tomahawk, у России возникла настоящая истерика. Это, по его мнению, свидетельствует, что Соединенные Штаты имеют мощный рычаг давления на Москву.

Олещук также предположил, что во время возможной второй встречи Путин может действовать по тому же сценарию, ведь до сих пор мыслит в рамках собственных идеологических представлений о "едином народе" и имперской миссии.

"Если так, то эта встреча вряд ли приведет к каким-то договоренностям. Но есть еще один нюанс: встрече Трампа и Путина в Будапеште должны предшествовать встречи на уровне дипломатических делегаций, со стороны США такую делегацию будет возглавлять Марко Рубио. Очевидно, Трамп наконец понял, что бесполезно надеяться на то, что он просто так встретится с Путиным и все решит, с Путиным это не работает, поэтому нужны какие-то предварительные наработки, проект, повестка дня. Именно этим сейчас должны заняться соответствующие делегации", - добавил он.

Заявления Трампа о войне - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в рамках переговоров между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским обсуждались вопросы послевоенных гарантий безопасности как для Киева, так и для Москвы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с деталями встречи. Какие именно гарантии имелись в виду - не уточняется.

По информации Financial Times, во время встречи в Белом доме Трамп призвал Зеленского согласиться на условия России о прекращении войны, предупредив, что в случае отказа Владимир Путин может "уничтожить" Украину.

Кроме того, президент США заявил, что Путин уже имеет "определенные владения" на территории Украины, которые, по его мнению, Россия сохранит после завершения войны. Трамп также выразил сомнение относительно того, что российский лидер согласится прекратить войну без территориальных достижений.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Дмитрий Песков Трамп новости
