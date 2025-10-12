В Кремле заявили о готовности к окончанию войны и выставили циничное условие

Песков заявил о якобы готовности России к мирному урегулированию, цинично обвинив Киев и Запад в нежелании завершить боевые действия.

В Кремле цинично заявили о готовности к окончанию войны / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

В Москве заявили о готовности к мирному урегулированию войны против Украины и цинично обвинили Украину и страны Европы в нежелании заканчивать войну. Об этом в комментарии российским пропагандистским СМИ заявил представитель российского диктатора и военного преступника Путина Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона готова к мирному урегулированию. Песков отметил, что, учитывая постоянные призывы Трампа к переговорам, он видит у него политическую волю к диалогу.

"Но европейцы, киевский режим демонстрирует абсолютно нежелание что-то делать в этом смысле", - цинично заявил Песков.

В то же время в Кремле очень обеспокоены идеей возможных поставок США ракет типа Tomahawk Украине. Песков охарактеризовал это оружие как особое - с большой дальностью и потенциально ядерной версией. Однако, по его мнению, оно не изменит ситуации на фронтах, а лишь усиливает напряженность.

Кроме того, он обвинил Украину в якобы подготовке "грязной бомбы", ссылаясь на предыдущие сообщения российских спецслужб.

"И вот представьте себе, ракета с большим радиусом действия взлетает и летит. И мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думает Российская Федерация, эксперты военные за океаном должны же это понимать", - сказал спикер Кремля.

Как писал Главред, позиции Кремля и Вашингтона относительно возможных переговоров остаются диаметрально противоположными. Дональд Трамп стремится прекратить войну и поддерживает Украину, тогда как Владимир Путин заинтересован в ее продолжении, воспринимая любые уступки как проявление слабости. Об этом заявил бывший российский дипломат Борис Бондарев.

Он отметил, что главная проблема заключается не в нежелании Путина говорить, а в том, готов ли Трамп принять условия, которые диктует Кремль. Несмотря на неоднократные публичные жесты Трампа в сторону российского лидера за последние полгода, реальных шагов к компромиссу так и не было.

Бондарев также отметил, что Путин не против очередной встречи или разговора с Трампом, но это не имеет никакого практического смысла. По его словам, такая ситуация уже начинает раздражать американского президента, который привык действовать решительно в решении военных конфликтов. Поэтому сейчас между сторонами просто нет тем для переговоров, способных удовлетворить обеих.

"Суть в том, что Трамп хочет остановить войну, а Путин - нет. Путин хочет, чтобы война закончилась только тогда, когда он сам решит. Его аппетиты растут, и любую попытку торговаться он воспринимает как слабость и страх ему противостоять. И, следовательно, нужно давить дальше и добиваться большего. Психология достаточно простая", - заявил эксперт.

Напомним, как ранее сообщал Главред, смену тона президента США в вопросе войны России против Украины вызвали несколько факторов. Одним из ключевых стали лживые заявления и действия Владимира Путина, направленные на дискредитацию и унижение Соединенных Штатов. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог отметил, что подход Дональда Трампа к переговорам с Киевом и Москвой является сбалансированным и сосредоточенным на личном взаимодействии.

В то же время представители России отказались от любых трехсторонних переговоров с участием Путина, Зеленского и Трампа, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

