Работница банка в Одессе 'сливала' России данные клиентов-военнослужащих

Женщину завербовали онлайн - она писала пророссийские комментарии под сообщениями в соцсетях.

Женщина "сливала" персональные данные военнослужащих / коллаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Коротко:

Работница банка "сливала" России персональные данные клиентов-военнослужащих

Она также фотографировала места сосредоточения личного состава Сил обороны

Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества

СБУ задержала в Одессе работницу банка - по версии следствия, она "сливала" в Федеральную службу безопасности России персональные данные клиентов-военнослужащих. Ее подозревают в государственной измене.

Как сообщили в СБУ, речь идет о 56-летней кассирше местного отделения госбанка. ФСБ завербовали ее дистанционно - в поле зрения спецслужбы женщина попала, когда публиковала антиукраинские комментарии под сообщениями в Телеграмм-каналах.

По информации СБУ, больше всего врага интересовали персональные данные военнослужащих Сил обороны, которые пользуются услугами банка.

"По заданию врага, при осуществлении кассовых операций, фигурантка обращала особое внимание на посетителей в военной форме и с признаками ранений, полученных в боевых действиях", - пишут в СБУ.

Когда работница банка замечала таких клиентов - сразу сообщала куратору из ФСБ. Вне работы она обходила Одессу и ее окрестности и фотографировала места сосредоточения личного состава Сил обороны.

"По имеющейся информации, в дальнейшем оккупанты планировали использовать эти данные для подготовки терактов, информационных диверсий и вербовочных операций против украинских защитников", - отмечают в СБУ.

Что грозит злоумышленнице

Киберспециалисты СБУ разоблачили агента, задокументировали ее преступления и задержали.

"Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", - говорится в сообщении.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

