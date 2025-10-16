В России анонсировали новое перемирие на фронте - когда оно начнется и для чего

РФ заявила о возможности временного перемирия на фронте для проведения ремонтных работ на линиях электропередач, питающих оккупированную Запорожскую АЭС.

В России анонсировали новое перемирие на фронте, детали / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

О чем говорится в материале Sky News:

Россия хочет организовать перемирие на фронте

Оно нужно для восстановления энергоснабжения оккупированной ЗАЭС

В России заявили о возможности проведения временного перемирия на фронте для проведения ремонта линий электропередач, которые ведут к оккупированной РФ Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на главу российского "Росатома" Алексея Лихачева.

Руководитель государственной корпорации "Росатом" заявил, что введение так называемого "тихого периода" необходимо для проведения ремонтных работ на двух поврежденных линиях электропередач, ведущих к ЗАЭС. Одна из них расположена на подконтрольной России территории, а другая - на украинской.

"Это очень сложное решение, которое требует справедливого баланса. Оно является очень предварительным и возможным, и такое решение может быть принято уже завтра", - сказал российский чиновник.

Сейчас Запорожская АЭС, которая является крупнейшей в Европе, не производит электроэнергии, однако продолжает зависеть от внешнего питания, необходимого для охлаждения ядерных материалов и предотвращения аварии.

Есть ли угроза повторения сценария "Фукусимы" на ЗАЭС - мнение эксперта

Как писал Главред, независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная отметила, что сейчас радиационной опасности на ЗАЭС нет, поскольку энергоблоки находятся в состоянии холодной остановки.

В то же время эксперт критически отнеслась к материалам западных медиа, которые предполагают возможность повторения на ЗАЭС "сценария Фукусимы".

По ее мнению, подобные заявления о катастрофе и отказе генераторов являются преувеличенными и паническими, тогда как основная задача заключается в стабильном обеспечении инфраструктуры и логистики станции

"Наша задача - никоим образом не допустить, чтобы Россия смогла подключить ЗАЭС к своей энергосистеме. Вся эта информационная кампания, включая материалы в медиа, направлена на то, чтобы оказать давление через МАГАТЭ на украинскую власть. Но нужно сохранять спокойствие - опасности пока нет. Даже если все 20 генераторов откажут одновременно - что по теории вероятности невозможно, - до тяжелой аварии станция может продержаться более 30 суток", - добавила Кошарная.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

ЗАЭС - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Запорожская атомная электростанция находится в крайне опасном состоянии, поскольку не способна длительное время работать только на резервных генераторах. Об этом сообщила заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольга Юхимчук.

В то же время российский диктатор и военный преступник Владимир Путин пригрозил нанести удары по украинским АЭС в ответ на якобы атаки ВСУ по Запорожской станции.

Как отметила независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная, технически Россия имеет возможность подключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме.

