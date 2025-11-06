Укр
Шпионский скандал в Германии: AfD подозревают в передаче военных тайн Кремлю

Анна Ярославская
6 ноября 2025, 08:25
Парламентские запросы партии Альтернатива для Германии похожи на целенаправленный сбор разведданных для иностранного государства.
Главные тезисы:

  • AfD может собирает чувствительную для обороны Германии информацию
  • У властей есть подозрение, что данные могли передаваться России
  • Коалиционные партии открыто говорят о связях AfD с российским посольством и с Китаем

Высокопоставленные немецкие чиновники обвиняют праворадикальную партию Альтернатива для Германии (AfD) в систематическом сборе и передаче России секретных данных о военной и критической инфраструктуре страны.

Как пишет Der Spiegel, депутаты AfD систематически присылали правительству Германии многочисленные парламентские запросы, касающиеся деталей военных перевозок, противодействия дронам, киберзащиты и уязвимости критической инфраструктуры.

AfD проявляет особый интерес к темам беспилотников, киберзащиты и готовности государственных датацентров к кризисным ситуациям. Партия задавала вопросы, которые могли раскрыть потенциально конфиденциальную информацию, в частности: сколько центров обработки данных имеет Министерство внутренних дел, какие из них обеспечены резервным питанием и насколько эффективно они защищены от кибератак.

"Подробные ответы на такие вопросы могут быть чрезвычайно полезными для российских хакеров и военных аналитиков Кремля", – отмечает Der Spiegel.

Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер заявил, что AfD "злоупотребляет парламентским правом на запросы, чтобы целенаправленно исследовать критическую инфраструктуру страны". По его словам, в этих действиях прослеживается "выполнение задач, поставленных Кремлем". Майер прямо обвинил партию в том, что она действует в интересах Кремля.

В интервью Der Spiegel председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Томас Рёвекамп отметил, что AfD "целенаправленно и систематически задает чрезвычайно подробные вопросы о военном потенциале Бундесвера и его слабых местах". По его словам, такой уровень детализации "нельзя объяснить обычным парламентским контролем" и "может свидетельствовать о сборе чувствительной информации, ценной для иностранных государств, прежде всего для России".

Источники Der Spiegel в Федеральном министерстве обороны сообщают, что и министр обороны Борис Писториус разделяет эти подозрения. Ведомство считает, что запросы AfD могут быть скоординированными, а их цель – выявить пробелы в оборонных системах Германии.

Партии коалиции в Бундестаге уже заявили о наличии "очевидных связей" между AfD и российским посольством в Берлине. Министр Майер также упомянул о "тесных контактах" этой партии не только с Россией, но и с Китаем.

Председатель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан подчеркнул: если лидер AfD Алиса Вайдель не предоставит убедительных объяснений, она может стать "соучастницей возможной государственной измены".

Что известно о партии Альтернатива для Германии

Партия Альтернатива для Германии была основана в феврале 2013 года как евроскептическое движение и приобрела репутацию сторонников пророссийских взглядов как в немецкой политике, так и в обществе.

В декабре 2024 года сопредседатель партии Алиса Вайдель призвала Германию выйти из Европейского союза, обвинив блок в уничтожении немецкой автомобильной промышленности. Два месяца спустя, баллотируясь на пост канцлера, она заявила о желании восстановить дружеские отношения с Россией и снять санкции с Москвы.

24 сентября 2025 года Вайдель публично раскритиковала российского диктатора Владимира Путина во время дебатов в Бундестаге. Как пишет Bild, этот шаг ошеломил даже членов ее собственной фракции.

"Я считаю, что Россия также должна двигаться к деэскалации. В какой-то момент Путин должен начать двигаться в каком-то направлении", — сказал Вайдель.

Она также предостерегла от того, чтобы испытывать терпение президента США Дональда Трампа и "заставлять его потерять лицо в его миротворческих усилиях".

В АдГ заявили, что высказывания Вайдель не были согласованы с парламентским руководством партии. Тем не менее, некоторые члены политсилы поддержали её позицию.

Профессор Хемницкого технического университета, политолог Беньямин Хёне заявил Bild, что у Альтернативы для Германиии нет единой внешнеполитической позиции. По его словам, сопредседатель партии Тино Хрупалла в значительной степени склоняется к пророссийской линии, в то время как Вайдель стремится к более тесному сближению с правоцентристским блоком Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

Что говорят в Германии о возможной агрессии со стороны РФ

Как писал Главред, в октябре президент Федеральной службы внешней разведки Германии Мартин Йегер заявил, что глава России Владимир Путин готов проверить границы Европы и устроить "горячее противостояние" в любой момент. Россияне теперь везде используют инструменты гибридной войны и считают европейцев противником и воюющей стороной. Нельзя сидеть сложа руки и думать, что Путин не нападет раньше 2029 года.

Летом 2025 года руководитель Федерального управления гражданской защиты Ральф Тислер заявил, что правительство Германии планирует масштабное расширение системы бомбоубежищ на фоне растущих опасений относительно потенциального вооруженного конфликта с Россией в ближайшие годы. По его словам, страна сейчас недостаточно готова к чрезвычайным ситуациям военного характера.

На сегодня в Германии осталось около 2000 бункеров с периода холодной войны, из которых только 580 технически пригодны к использованию. Однако и они нуждаются в серьезной реконструкции, которая обойдется государству в миллионы евро. Общая вместимость этих укрытий - менее 500 тысяч человек, что критически мало для страны с населением более 80 миллионов.

