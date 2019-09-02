В Германии партия "друзей Путина" пролетела мимо власти

Митинг "Альтернативы для Германии" / ВВС

Немецкая партия "Альтернатива для Германии", которую из-за откровенно пророссийской позиции называют "партией друзей Путина", заняла второе место на выборах в ландтаги – парламенты федеральных земель – Бранденбурга и Саксонии.

по результатам подсчета голосов в Бранденбурге и Саксонии АдГ набрала 23,5% и 27,5% соответственно.

Таким образом, немецкие правопопулисты уступили лишь социал-демократам в Бранденбурге и Христианско-демократическому союзу в Саксонии, которые, хоть и победили, набрав 26,2% и 32,1% голосов соответственно, существенно ухудшили свои позиции.

Читайте такжеДегенеративная Республика Германия: как великая страна превратилась в подстилку ПутинаВ сравнении с результатами прошлых выборов показатели поддержки СДПГ в Бранденбурге, которым они правят с 1990 года, упали на 5,7%, а ХДС – 7,3% в Саксонии.

Третьей силой в Саксонии стала Левая партия (10,4%), а в Бранденбурге на третьем месте – ХДС (15,6%).

"Зеленым" не удалось войти в тройку ни в одной из земель, однако они улучшили результат в обеих землях. Они набрали 8,6 процента голосов в Саксонии и 10,8 процента в Бранденбурге. На четвертом месте – "зеленые".

Напомним, ранее "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ФРГ была уличена в незаконном финансировании. До этого в Германии призвали к более жесткому курсу в отношении России.