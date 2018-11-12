В Германии СМИ "спалили" местную прокремлевскую партию на незаконном финансировании

"Альтернатива для Германии" / DW

Пророссийски настроенная правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ФРГ нелегально получала финансирование из Швейцарии.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Немецкая волна". Согласно обнародованным данным, на избирательную кампанию со-председателя фракции "АдГ" в австрийском парламенте Алис Вайдель были сделаны переводы в швейцарских франках на общую сумму около 130 тысяч евро.

Деньги множество раз перечислялись с июля по сентябрь 2017-го от "одной швейцарской фармакологической компании" на счет местной организации "АдГ" в округе Боденского озера − именно здесь Вайдель баллотировалась в бундестаг.

В связи со сложившейся ситуацией представители партии "Союз-90/Зеленые" и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) потребовали немедленных разъяснений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Германии призвали к более жесткому курсу в отношении РФ.