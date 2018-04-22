"Путин не ценит слабости". В Германии призвали к более жесткому курсу в отношении РФ

В отношении России необходимо осуществлять более жесткий курс, считает министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

"Президент Путин не ценит слабости", — заявила она в интервью изданию Bild am Sonntag.

По мнению министра, путем санкций необходимо "настаивать на выполнении Россией данных в Минске обещаний" до тех по, пока не произойдет смягчение ситуации.

Она полагает, что улучшению отношений с Россией препятствует ряд факторов. К ним относятся, в частности, аннексия Крыма, причастность России к ухудшению ситуации на востоке Украины, разрушение сирийского Алеппо в результате бомбардировок российской авиации и защита режима Асада.

"Ключевой проблемой" фон дер Ляйен считает "образ врага", который необходим Кремлю, но не Западу. В подобной ситуации важно сохранить готовность к диалогу с Москвой "с позиции единства и силы", полагает министр.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Германия требует от Трампа не наказывать ее за сотрудничество с РФ.

6 апреля США ввели новые масштабные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, состояние которых превышает миллиард долларов.

Как сообщалось, в Белом доме готовы ввести новые санкции против РФ из-за Сирии. Об этом идет речь в материалах для прессы, которые подготовила пресс-служба Белого дома.

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