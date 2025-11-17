'Водка для алкоголика': Орбан 'сорвался' из-за помощи ЕС для Украины

Орбан раскритиковал предложение Еврокомиссии усилить финансовую поддержку Украины, сопроводив это оскорбительными сравнениями в адрес Киева.

Орбан сравнил Украину с "алкоголиком" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Орбан отказался предоставлять дополнительную помощь Украине

Премьер Венгрии сравнил Украину с "алкоголиком"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился из-за письма главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении дополнительной экономической поддержки для Украины и сравнил страну, которая сопротивляется полномасштабному российскому вторжению - с "алкоголиком". Об этом он заявил в заметке в X.

Орбан отметил, что глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен просит государства ЕС увеличить материальную помощь Украине, которая имеет "значительный дефицит финансирования".

"Это поражает. В то время, когда стало очевидно, что военная мафия разворовывает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы требовать реального контроля или приостановить выплаты, президент Комиссии предлагает прислать еще больше средств", - сказал он.

После этого Орбан цинично сравнил Украину с "алкоголиком".

"Вся эта ситуация напоминает попытку помочь алкоголику, прислав ему еще одну ящик водки. Венгрия не потеряла здравого смысла", - написал он.

Орбан - инфографика / Главред, инфографика

Позиция Орбана по войне РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Украина якобы "не имеет шансов" победить в войне с Россией, а финансовая помощь Киеву является бесполезной. В интервью изданию Politico он утверждал, что Европа якобы стремится "продолжать войну" в Украине и намеренно затягивает переговоры, чтобы занять более выгодную позицию.

Орбан также выступил против вступления Украины в ЕС, отметив финансовую помощь Киеву, включая средства Венгрии, и предложил заключить стратегическое партнерство без членства в ЕС.

Ранее он делал циничные заявления о войне, в частности утверждал, что Россия якобы уже одержала победу над Украиной, хотя при этом Москва остается слабой в военном и экономическом плане.

О персоне: Виктор Орбан Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

