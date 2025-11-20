Почему 21 ноября нельзя работать с водой: какой церковный праздник

21 ноября нельзя выполнять работу, связанную с водой - вода в этот день имеет "святое спокойствие".

Какой церковный праздник 21 ноября

Что нельзя делать 21 ноября

Народные приметы и традиции

В пятницу, 21 ноября, верующие празднуют введение во храм Пресвятой Богородицы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 21 ноября

По преданию, родители Марии - праведные Иоаким и Анна - долго не имели детей. После горячих молитв Бог даровал им дочь, и, выполняя обет, они торжественно привели трехлетнюю Марию в Иерусалимский храм, чтобы посвятить ее служению Господу. Архиерей Захария, вдохновленный Святым Духом, ввел Дитя не только в храм, но и Святая Святых - места, куда мог входить только первосвященник один раз в год. Это подчеркивает особое Божье избрание Марии. Войдя в Святая Святых, Пресвятая Дева становится тем "живым храмом", в котором впоследствии воплотится Сын Божий. Поэтому праздник воспринимается как начало свершения тайны воплощения.

Что нельзя делать 21 ноября

Нельзя выполнять работу, связанную с водой - вода в этот день имеет "святое спокойствие".

Не стоит ссориться, оскорблять - ссоры в этот день до продолжительного напряжения в доме.

Не следует отказывать нуждающимся в помощи - отказ того дня "закрывает сердце на весь праздник" и приносит холод в отношения с людьми.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

снежит - зима будет холодной и придет рано;

легкий мороз - зимой будет перепад температур;

солнечный и теплый день - к затяжной осени;

ясное небо - снегопад будет после Рождества;

южный ветер - к теплой зиме, северный - к суровой;

стоит туман - ждите ранней весной.

В народе 21 ноября носило название Третья Пречистая. В народных приметах говорили: "На Введение зима дорога входит" - то есть с этого дня часто начинались холодные дни, первые снега.

Именины 21 ноября

Какие завтра именины: Александр.

Талисманом человека, рожденного 21 ноября, является циркон. Этот камень относится к редким и ценным самоцветам, широко применяемым в ювелирном искусстве. Циркон считают символом творческой души, а ему приписывают способность раскрывать обман и проявлять неправду.

