Почему 21 ноября нельзя работать с водой: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 21 ноября
- Что нельзя делать 21 ноября
- Народные приметы и традиции
В пятницу, 21 ноября, верующие празднуют введение во храм Пресвятой Богородицы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 21 ноября
По преданию, родители Марии - праведные Иоаким и Анна - долго не имели детей. После горячих молитв Бог даровал им дочь, и, выполняя обет, они торжественно привели трехлетнюю Марию в Иерусалимский храм, чтобы посвятить ее служению Господу. Архиерей Захария, вдохновленный Святым Духом, ввел Дитя не только в храм, но и Святая Святых - места, куда мог входить только первосвященник один раз в год. Это подчеркивает особое Божье избрание Марии. Войдя в Святая Святых, Пресвятая Дева становится тем "живым храмом", в котором впоследствии воплотится Сын Божий. Поэтому праздник воспринимается как начало свершения тайны воплощения.
Что нельзя делать 21 ноября
- Нельзя выполнять работу, связанную с водой - вода в этот день имеет "святое спокойствие".
- Не стоит ссориться, оскорблять - ссоры в этот день до продолжительного напряжения в доме.
- Не следует отказывать нуждающимся в помощи - отказ того дня "закрывает сердце на весь праздник" и приносит холод в отношения с людьми.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- снежит - зима будет холодной и придет рано;
- легкий мороз - зимой будет перепад температур;
- солнечный и теплый день - к затяжной осени;
- ясное небо - снегопад будет после Рождества;
- южный ветер - к теплой зиме, северный - к суровой;
- стоит туман - ждите ранней весной.
В народе 21 ноября носило название Третья Пречистая. В народных приметах говорили: "На Введение зима дорога входит" - то есть с этого дня часто начинались холодные дни, первые снега.
Именины 21 ноября
Какие завтра именины: Александр.
Талисманом человека, рожденного 21 ноября, является циркон. Этот камень относится к редким и ценным самоцветам, широко применяемым в ювелирном искусстве. Циркон считают символом творческой души, а ему приписывают способность раскрывать обман и проявлять неправду.
Вам может быть интересно:
- Когда празднуют День Святого Николая в 2025 году: точная дата
- Почему 19 ноября нельзя ссориться и злословить: какой церковный праздник
- Андреевские вечерницы по новому календарю: точная дата и главные украинские ритуалы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред