Почему 19 ноября нельзя ссориться и злословить: какой церковный праздник

В среду, 19 ноября, верующие празднуют день памяти святого пророка Авдия. О личности пророка известно немногое. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 19 ноября
Авдий жил в VIII-VI веках до Рождества Христова, вероятнее всего, после разрушения Иерусалима в 586 году до н.э. По преданию, он происходил из Иерусалима и был учеником пророка Илии, или, по другим источникам, - домоуправителем царя Ахава, который во время гонений Иезавели скрыл и кормил сто пророков Господних в пещерах, рискуя собственной жизнью. Пророчество Авдия напоминает о неизбежности Божьей справедливости: зло, гордость и предательство всегда возвращаются к человеку.
Что нельзя делать 19 ноября
- Нельзя ссориться, злословить - все лживые слова или злоба обернутся против вас.
- Не стоит лгать - в народе говорили: "На Авдия - не говори зла, потому что все вернется к тебе".
- Не следует выгонять скот во двор - считалось, что 19 ноября начинаются сильные морозы и животные могут простудиться.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- снег выпал - пролежит до весны;
- оттепель или дождь - ждите долгую и сырую зиму;
- тихий, безветренный день - зима будет мягкой;
- на деревьях иней - к урожайному году.
В народе 19 ноября носило название Авдеев день. Говорили: "Пришел Авдий - зиму привел". А еще приговаривали: "зима показывает, какой будет до самого Благовещения".
Именины 19 ноября
Какие завтра именины: Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков.
Талисманом человека, рожденного 19 ноября, является нефрит. В Китае нефрит уважают как национальное достояние, и на протяжении веков он стоил дороже золота. Считается, что камень приносит своему владельцу крепкое здоровье и сохраняет молодость.
