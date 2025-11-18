Почему 19 ноября нельзя ссориться и злословить: какой церковный праздник

19 ноября нельзя ссориться, злословить - все лживые слова или злоба обернутся против вас.

https://glavred.info/holidays/pochemu-19-noyabrya-nelzya-ssoritsya-i-zloslovit-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10716485.html Ссылка скопирована

Какой 19 ноября праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 19 ноября

Что нельзя делать 19 ноября

Народные приметы и традиции

В среду, 19 ноября, верующие празднуют день памяти святого пророка Авдия. О личности пророка известно немногое. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 19 ноября

Авдий жил в VIII-VI веках до Рождества Христова, вероятнее всего, после разрушения Иерусалима в 586 году до н.э. По преданию, он происходил из Иерусалима и был учеником пророка Илии, или, по другим источникам, - домоуправителем царя Ахава, который во время гонений Иезавели скрыл и кормил сто пророков Господних в пещерах, рискуя собственной жизнью. Пророчество Авдия напоминает о неизбежности Божьей справедливости: зло, гордость и предательство всегда возвращаются к человеку.

видео дня

Что нельзя делать 19 ноября

Нельзя ссориться, злословить - все лживые слова или злоба обернутся против вас.

Не стоит лгать - в народе говорили: "На Авдия - не говори зла, потому что все вернется к тебе".

Не следует выгонять скот во двор - считалось, что 19 ноября начинаются сильные морозы и животные могут простудиться.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

снег выпал - пролежит до весны;

оттепель или дождь - ждите долгую и сырую зиму;

тихий, безветренный день - зима будет мягкой;

на деревьях иней - к урожайному году.

В народе 19 ноября носило название Авдеев день. Говорили: "Пришел Авдий - зиму привел". А еще приговаривали: "зима показывает, какой будет до самого Благовещения".

Именины 19 ноября

Какие завтра именины: Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков.

Талисманом человека, рожденного 19 ноября, является нефрит. В Китае нефрит уважают как национальное достояние, и на протяжении веков он стоил дороже золота. Считается, что камень приносит своему владельцу крепкое здоровье и сохраняет молодость.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред