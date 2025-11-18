Укр
Почему 19 ноября нельзя ссориться и злословить: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
18 ноября 2025, 12:41
19 ноября нельзя ссориться, злословить - все лживые слова или злоба обернутся против вас.
Какой 19 ноября праздник
Какой 19 ноября праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 19 ноября
  • Что нельзя делать 19 ноября
  • Народные приметы и традиции

В среду, 19 ноября, верующие празднуют день памяти святого пророка Авдия. О личности пророка известно немногое. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 19 ноября

Авдий жил в VIII-VI веках до Рождества Христова, вероятнее всего, после разрушения Иерусалима в 586 году до н.э. По преданию, он происходил из Иерусалима и был учеником пророка Илии, или, по другим источникам, - домоуправителем царя Ахава, который во время гонений Иезавели скрыл и кормил сто пророков Господних в пещерах, рискуя собственной жизнью. Пророчество Авдия напоминает о неизбежности Божьей справедливости: зло, гордость и предательство всегда возвращаются к человеку.

видео дня

Что нельзя делать 19 ноября

  • Нельзя ссориться, злословить - все лживые слова или злоба обернутся против вас.
  • Не стоит лгать - в народе говорили: "На Авдия - не говори зла, потому что все вернется к тебе".
  • Не следует выгонять скот во двор - считалось, что 19 ноября начинаются сильные морозы и животные могут простудиться.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • снег выпал - пролежит до весны;
  • оттепель или дождь - ждите долгую и сырую зиму;
  • тихий, безветренный день - зима будет мягкой;
  • на деревьях иней - к урожайному году.

В народе 19 ноября носило название Авдеев день. Говорили: "Пришел Авдий - зиму привел". А еще приговаривали: "зима показывает, какой будет до самого Благовещения".

Именины 19 ноября

Какие завтра именины: Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков.

Талисманом человека, рожденного 19 ноября, является нефрит. В Китае нефрит уважают как национальное достояние, и на протяжении веков он стоил дороже золота. Считается, что камень приносит своему владельцу крепкое здоровье и сохраняет молодость.

