Почему 18 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

18 ноября не следует заниматься тяжелым физическим трудом - любая работа в этот день "истощает силу".

Во вторник, 18 ноября, верующие празднуют день памяти святых мучеников Платона и Романа. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 18 ноября

Святой Платон происходил из города Анкиры (ныне Анкара, Турция). Он был воспитан в христианской вере и с юности отличался мудростью, добротой и глубоким благочестием. Во время гонений на христиан при императоре Максимиане (ок. 303) он открыто исповедовал свою веру в Иисуса Христа, призывая язычников не поклоняться идолам.

Платон мужественно разоблачал бессмысленность языческих жертвоприношений, за что был схвачен и приведен на суд к правителю Агриппину. Несмотря на угрозы и пытки, святой не отрекся от Христа. Его жестоко пытали: резали тело, обжигали огнем, но он оставался непоколебимым.

Святой Роман был диаконом церкви в Кесарии Палестинской. Во времена императора Диоклетиана он активно поддерживал христиан, шедших на мучения за веру. Во время гонений 303 года он открыто выступил против языческого праздника, призывая людей не участвовать в идолопоклонстве.

Его схватили, пытали и пытались заставить принести жертву богам. Когда он отказался, ему отрезали язык, чтобы он больше не мог проповедовать истину. Но даже после этого Роман чудесным образом говорил: Господь дал ему возможность свидетельствовать веру без слов. После многочисленных пыток святого задушили в тюрьме и он принял мученический венец.

Что нельзя делать 18 ноября

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом - любая работа в этот день "истощает силу".

Не стоит разжигать огонь без надобности - это может "вызвать ветер и холодную зиму".

Запрещается отправляться в дальний путь - путь может быть "тяжелым и скользким".

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

снег выпал на Платона - ждите раннюю и суровую зиму;

ясный, морозный и тихий день - к солнечной, но холодной зиме;

дождь или мокрый снег - будет зима с оттепелями;

южный ветер - ждите мягкую и короткую зиму;

туман низко стелется - идет потепление.

В народе 18 ноября носило название Платонов день. В народе говорили: "Пришел Платон - зиму ведет за руку". Считалось, что после этого дня зима вступает в свои права - начинаются настоящие морозы и снега.

Именины 18 ноября

Какие завтра именины: Николай, Платон, Роман.

Талисманом человека, рожденного 18 ноября, является опал. Этот драгоценный камень известен человечеству еще с давних времен и всегда окружался легендами о своих магических и целебных свойствах. Ему приписывали способность открывать скрытые таланты и оберегать здоровье, укреплять иммунитет и помогать в борьбе с разными недугами.

