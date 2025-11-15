Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 16 ноября нельзя сидеть на столе: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
15 ноября 2025, 15:58
41
Стол воспринимали как символ семейного богатства и защиты. Сесть на него - это навлечь болезни, ссоры и бедность.
Какой 16 ноября праздник
Какой 16 ноября праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 16 ноября
  • Что нельзя делать 16 ноября
  • Народные приметы и традиции

В воскресенье, 16 ноября, православные христиане чтят апостола Матфея - одного из 12 учеников Иисуса Христа. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 16 ноября

В церковной традиции апостола Матвея называют еще Левием Матвеем. До встречи с Иисусом он работал таможенником - собирал налоги для Римской империи. Несмотря на нелюбовь людей к налоговикам, именно такого человека Христос выбрал среди первых учеников. Евангелие вспоминает, что Иисус сказал ему всего два слова: "Следуй за мной".

видео дня

И Матвей без колебаний оставил все, чтобы пойти за спасителем. В дальнейшем он проповедовал христианство в разных землях, обращал людей к вере и творил добрые дела.

По церковному преданию, апостола Матфея казнили возле римской крепости Апасарос (территория современной Грузии). Он принял мученическую смерть за Христа, оставшись верным до конца.

Что нельзя делать 16 ноября

В народе этот день называли Матвей, и запретов к нему существовало немало. Самые важные из них - бытовые, но очень символические

Свистеть в доме

Считалось, что свист зовет нечистое и насекомых. Предки были убеждены: "Просвистишь - всю зиму тараканов будешь кормить".

Сидеть на столе

Стол воспринимали как символ семейного богатства и защиты. Сесть на него - это навлечь болезни, ссоры и бедность.

Говорить через порог

Порог - граница между мирами. Разговор через него мог привести к ссорам, обидам и долгим конфликтам.

Также нежелательно:

  • покупать новые вещи (потому что не приживутся или быстро испортятся),
  • участвовать в спорах,
  • одалживать кому-то деньги.

Народные приметы 16 ноября

Этот день у наших предков был своеобразным барометром зимы. Люди внимательно следили за небом.

  • Выпал снег - продержится до самой весны.
  • Тепло на Матвея - зима будет лютой, морозной.
  • Облака низко плывут - ждите сильных холодов.
  • Дождь - зима будет сырой, мягкой.
  • Морозный день - зима будет суровой и долгой.
  • Сильный ветер - к метелям.
  • Снег сегодня - скоро начнутся метели.

На Матвея традиционно ходили в гости к родным и накрывали постный стол (потому что продолжается Рождественский пост).

День ангела 16 ноября

Именины в этот день отмечают обладатели имен: Матвей, Евгений, Николай, Александр, Степан, Григорий, Андрей, Павел, Иван.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощные удары ВСУ: взорван НПЗ, уничтожена РЛС, военный эшелон и скопления россиян

Мощные удары ВСУ: взорван НПЗ, уничтожена РЛС, военный эшелон и скопления россиян

16:25Украина
Украинцы массово подают заявки на "Зимнюю поддержку" - когда поступят деньги

Украинцы массово подают заявки на "Зимнюю поддержку" - когда поступят деньги

15:32Украина
Оккупанты бомбят украинские поезда: в The Guardian предупредили о последствиях

Оккупанты бомбят украинские поезда: в The Guardian предупредили о последствиях

15:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответ

Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответ

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

Отключения света в Украине изменятся: в "Укрэнерго" сделали заявление о графиках

Отключения света в Украине изменятся: в "Укрэнерго" сделали заявление о графиках

Не Киев и не Одессу: какой город Украины немцы захватили последним во Второй мировой

Не Киев и не Одессу: какой город Украины немцы захватили последним во Второй мировой

Последние новости

16:50

Почему князя Ярослава называют Мудрым - раскрыта истинная причина

16:42

"Не было выбора": Трамп заявил, что США "довольно скоро" проведут ядерные испытания

16:27

Врожденный дар: ТОП-4 даты, которым приписывают экстрасенсорные способности

16:25

Мощные удары ВСУ: взорван НПЗ, уничтожена РЛС, военный эшелон и скопления россиян

16:09

Невеста на 10 лет старше: известный футболист тайно женился на украинке

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
15:58

Почему 16 ноября нельзя сидеть на столе: какой церковный праздник

15:55

В Украине выявили рекордсменов со скрученным пробегом: какие авто лучше не брать

15:32

Украинцы массово подают заявки на "Зимнюю поддержку" - когда поступят деньги

15:28

Оккупанты бомбят украинские поезда: в The Guardian предупредили о последствиях

Реклама
15:15

Злится ли кот, когда хозяин надолго исчезает из дома: ответ удивит многих

15:12

Как носить свитер после 40 лет и не выглядеть "бабушкой": советы стилиста

15:03

Осадчая без макияжа поделилась важным мессенджем

14:40

ВСУ отошли в Запорожской области: военные заявили об обострении боев

14:38

"Почти миллион долларов": Хлывнюк раскрыл, почему отверг заоблачный гонорар

14:29

Ждало трое: Цимбалюк рассказал, сколько ему предлагали за интим

14:12

Вдова первой жертвы ЧАЭС Наталья Ходемчук погибла от удара РФ по КиевуФото

14:04

ВСУ оттесняют врага под Купянском: в ISW подтвердили успехи и продвижение

13:46

От хаки до баклажанового: как стильно сочетать самые сложные цвета сезонаВидео

13:41

Полос на стекле не будет: простая хитрость восстановит старые дворники в авто

13:36

В день обстрела: Лиза Ющенко засветила мужа-россиянина на веселой вечеринке

Реклама
13:22

"Всю дурь выгоняют": Киркоров пошел на крайние меры в воспитании дочери

13:04

Украинским беженцам в Польше прекращают оказание помощи - все подробности

12:46

Украинцы могут остаться без пенсий: Politico предупредило об угрозе срыва выплат

12:30

Бывшая Кличко кардинально изменила цвет волос

12:22

Одно дерево кормило всех: из чего предки когда-то делали хлеб и кофеВидео

12:04

Гороскоп на завтра 16 ноября: Девам - проблема, Водолеям - радость

12:03

"Это конечно вырезали": участница "Холостяка" раскрыла, почему ушла от Цимбалюка

11:42

"Это просто восторг": как превратить мясные кости в мощнейшую подкормку для цветовВидео

11:36

Старт "Зимней поддержки" в Украине: как получить 1000 гривен от государства

11:36

Что должно быть на рождественском столе 2025: 12 блюд и их значение

11:32

Какие приборы никогда нельзя подключать к удлинителю

11:27

"Ушла из жизни легенда": на фронте погиб известный украинский поэт и художник

10:58

Батл розовых шляп: что смешило украинцев в 5 выпуске "Холостяка"

10:47

Какие облака предупреждают о дожде и снеге: как "читать" небо

10:46

Как РФ удалось продвинуться в Покровске: в ISW назвали решающий фактор

10:28

Может иметь опасные последствия: ЗАЭС резко оказалась под угрозой блэкаута

09:55

Чего ждать от курса доллара и евро с понедельника: банкир назвал реальную ситуацию

09:25

Винтаж с подвохом: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде

09:21

Переговоры с РФ: в США назвали деталь, которая может изменить ход войны в Украине

09:00

Трамп заразился от Путина "победобесием": Вятрович – о том, чем это опасно для Украины и мира

Реклама
08:54

Запасы исчерпаны: КНДР урезала поставки снарядов России, детали

07:52

Десятки взрывов и яркое зарево: дроны атаковали важный завод РФ в РязаниВидео

06:10

С кем Казахстан?мнение

06:10

Что ждет Украину совсем скоромнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках играющих кошек за 23 секунды

05:18

Как определить погоду зимой по косточке хурмы: удивительный метод предков

04:30

Судьба подготовила перемены: какие знаки зодиака скоро найдут настоящую любовь

03:40

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

03:13

Как можно долго хранить чеснок на кухне: хитрый трюк с солью

02:36

Жест вежливости может обойтись дорого: когда запрещено включать "аварийку"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять