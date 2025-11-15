Почему 16 ноября нельзя сидеть на столе: какой церковный праздник

Стол воспринимали как символ семейного богатства и защиты. Сесть на него - это навлечь болезни, ссоры и бедность.

В воскресенье, 16 ноября, православные христиане чтят апостола Матфея - одного из 12 учеников Иисуса Христа. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 16 ноября

В церковной традиции апостола Матвея называют еще Левием Матвеем. До встречи с Иисусом он работал таможенником - собирал налоги для Римской империи. Несмотря на нелюбовь людей к налоговикам, именно такого человека Христос выбрал среди первых учеников. Евангелие вспоминает, что Иисус сказал ему всего два слова: "Следуй за мной".

И Матвей без колебаний оставил все, чтобы пойти за спасителем. В дальнейшем он проповедовал христианство в разных землях, обращал людей к вере и творил добрые дела.

По церковному преданию, апостола Матфея казнили возле римской крепости Апасарос (территория современной Грузии). Он принял мученическую смерть за Христа, оставшись верным до конца.

Что нельзя делать 16 ноября

В народе этот день называли Матвей, и запретов к нему существовало немало. Самые важные из них - бытовые, но очень символические

Свистеть в доме

Считалось, что свист зовет нечистое и насекомых. Предки были убеждены: "Просвистишь - всю зиму тараканов будешь кормить".

Сидеть на столе

Стол воспринимали как символ семейного богатства и защиты. Сесть на него - это навлечь болезни, ссоры и бедность.

Говорить через порог

Порог - граница между мирами. Разговор через него мог привести к ссорам, обидам и долгим конфликтам.

Также нежелательно:

покупать новые вещи (потому что не приживутся или быстро испортятся),

участвовать в спорах,

одалживать кому-то деньги.

Народные приметы 16 ноября

Этот день у наших предков был своеобразным барометром зимы. Люди внимательно следили за небом.

Выпал снег - продержится до самой весны.

Тепло на Матвея - зима будет лютой, морозной.

Облака низко плывут - ждите сильных холодов.

Дождь - зима будет сырой, мягкой.

Морозный день - зима будет суровой и долгой.

Сильный ветер - к метелям.

Снег сегодня - скоро начнутся метели.

На Матвея традиционно ходили в гости к родным и накрывали постный стол (потому что продолжается Рождественский пост).

День ангела 16 ноября

Именины в этот день отмечают обладатели имен: Матвей, Евгений, Николай, Александр, Степан, Григорий, Андрей, Павел, Иван.

