Почему 15 ноября нельзя обсуждать чужие семейные проблемы: какой церковный праздник

В субботу, 15 ноября, верующие празднуют день памяти святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 15 ноября
Гурий и Самон были благочестивыми христианами из города Эдессы (современная Урфа в Турции). По преданию они не были священнослужителями, но жили праведно и мужественно проповедовали Христа своим поведением. Во время гонений царя Диоклетиана их арестовали за исповедание веры.
Обоих святых подвергли жестоким мучениям - избивали, пытали, заставляли отречься от веры, но они оставались непоколебимыми. После долгой пытки их казнили, и христиане города похоронили их вместе, почитая как мучеников и небесных покровителей.
Через несколько десятилетий после мученической смерти Гурия и Самона христиане Эдессы переживали новую волну преследований. Тогда прославился диакон Авив: он нес слово Божие, укреплял верующих, помогал бедным и поддерживал тех, кто страдал за Христа.
Авив отказался скрываться и продолжал проповедовать. За это его схватили, пытали и угрожали смертью. По легенде, чтобы скрыть преступление власти, Авива казнили тайно, сжег его тело. Однако христиане обрели его мощи и похоронили рядом с могилой Гурия и Самона, утвердив их духовное единство.
Что нельзя делать 15 ноября
Не следует ссориться в семье - ссора могла "закрепиться" на целый год.
Нельзя обсуждать чужие семейные проблемы - любое разглашение "вернется" к человеку потерями или позором.
Запрещается отказывать в помощи - это принесет в жизнь беды.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- сухая и ясная погода - зима будет поздней и легкой;
- ветер 15 ноября - зимой ждите большое количество вьюг;
- выпал снег в этот день - он долго пролежит;
- облака плывут низко - морозы ударят быстро.
- В народе 15 ноября называлось Гуриевские обереги. Так говорили, чтобы показать силу молитвы в этот день над семьей, особенно если в семье были ссоры или недоразумения.
Именины 15 ноября
Какие завтра именины: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп.
Талисманом человека, рожденного 15 ноября, является обсидиан. Родившийся в огненном лоне вулканов, этот камень уже тысячелетиями привлекает внимание человечества. В древних культурах его ценили не только за природную силу и загадочную красоту.
