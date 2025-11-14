Почему 15 ноября нельзя обсуждать чужие семейные проблемы: какой церковный праздник

15 ноября нельзя обсуждать чужие семейные проблемы - любое разглашение "вернется" к человеку потерями или позором.

Какой церковный праздник 15 ноября

Что нельзя делать 15 ноября

Народные приметы и традиции

В субботу, 15 ноября, верующие празднуют день памяти святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 15 ноября

Гурий и Самон были благочестивыми христианами из города Эдессы (современная Урфа в Турции). По преданию они не были священнослужителями, но жили праведно и мужественно проповедовали Христа своим поведением. Во время гонений царя Диоклетиана их арестовали за исповедание веры.

Обоих святых подвергли жестоким мучениям - избивали, пытали, заставляли отречься от веры, но они оставались непоколебимыми. После долгой пытки их казнили, и христиане города похоронили их вместе, почитая как мучеников и небесных покровителей.

Через несколько десятилетий после мученической смерти Гурия и Самона христиане Эдессы переживали новую волну преследований. Тогда прославился диакон Авив: он нес слово Божие, укреплял верующих, помогал бедным и поддерживал тех, кто страдал за Христа.

Авив отказался скрываться и продолжал проповедовать. За это его схватили, пытали и угрожали смертью. По легенде, чтобы скрыть преступление власти, Авива казнили тайно, сжег его тело. Однако христиане обрели его мощи и похоронили рядом с могилой Гурия и Самона, утвердив их духовное единство.

Что нельзя делать 15 ноября

Не следует ссориться в семье - ссора могла "закрепиться" на целый год.

Нельзя обсуждать чужие семейные проблемы - любое разглашение "вернется" к человеку потерями или позором.

Запрещается отказывать в помощи - это принесет в жизнь беды.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

сухая и ясная погода - зима будет поздней и легкой;

ветер 15 ноября - зимой ждите большое количество вьюг;

выпал снег в этот день - он долго пролежит;

облака плывут низко - морозы ударят быстро.

В народе 15 ноября называлось Гуриевские обереги. Так говорили, чтобы показать силу молитвы в этот день над семьей, особенно если в семье были ссоры или недоразумения.

Именины 15 ноября

Какие завтра именины: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп.

Талисманом человека, рожденного 15 ноября, является обсидиан. Родившийся в огненном лоне вулканов, этот камень уже тысячелетиями привлекает внимание человечества. В древних культурах его ценили не только за природную силу и загадочную красоту.

