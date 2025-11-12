Почему 13 ноября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

Вы узнаете:
В четверг, 13 ноября, верующие празднуют день памяти святого святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 13 ноября
Иоанн родился примерно в 347 году в Антиохии Сирийской в благочестивой семье. Мать, Анфуса, овдовев очень рано, воспитала сына в христианском воздержании и добродетелях. Иоанн получил образование у одного из самых известных риторов суток - Либания, что обеспечило ему блестящее владение словом. Несмотря на перспективную карьеру светского оратора, он избрал путь аскезы и духовного служения.
После крещения Иоанн долгое время жил в пустынном уединении близ Антиохии, где развил строгую аскетическую дисциплину и глубокое знание Священного Писания. Ослабленное чрезмерными подвижническими практиками здоровье заставило его вернуться в город, где он был рукоположен на диакона, а впоследствии на пресвитера.
В период священства в Антиохии Иоанн снискал широкую славу как проповедник. Его проповеди отличались ясностью, строгостью нравственных требований и особым вниманием к социальной справедливости. Он обличал богачей за жестокость, а власть имущих - за злоупотребление, в то же время поощряя верующих к милосердию и честной жизни.
В 402 году против Ивана был созван так называемый "Дубовый собор", на котором его обвинили в различных нарушениях церковной дисциплины. Святителя сослали, однако под влиянием народного возмущения и природных катаклизмов, которые воспринимались как признак гнева Божия, его вскоре вернули на престол.
Вскоре конфликт с императорскими властями снова обострился. Ивана вторично осудили и сослали - сначала в Кукуз Армянский, а потом еще дальше, в Питиунта (ныне Пицунда). Изнуренный тяжелыми переходами и болезнями, он скончался 14 сентября 407 года.
Что нельзя делать 13 ноября
- Не следует начинать важных дел - начатое в этот день может идти труднее, чем обычно.
- Нельзя злоупотреблять едой и алкоголем - считалось неподходящим в этот день устраивать громкие застолья.
- Запрещается отказывать просящим о помощи - отказ мог "повернуться бедой" или потерями.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- выпал снег - будет холодная и скорая зима;
- оттепель, теплая погода - зимой будет частый перепад температур;
- мрачит или идет дождь - к неустойчивой и затяжной зиме;
- сильный ветер - ждите зимних метелей.
В народе 13 ноября носило название Ивана Златоуста. Часто говорили: "На Златоуста мороз душу трясет" - потому что с этого времени начинались первые настоящие холода.
Именины 13 ноября
Какие завтра именины: Герман, Иван.
Талисманом человека, рожденного 13 ноября, является берилл. Этот минерал в народной традиции олицетворял мудреца и человека, исполненного светлой жизненной силы. Среди всех самоцветов он считался самым ценным и изысканным.
