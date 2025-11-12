Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 13 ноября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
12 ноября 2025, 13:48
33
13 ноября не следует начинать важных дел - начатое в этот день может идти труднее, чем обычно.
Какой 13 ноября праздник
Какой 13 ноября праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 13 ноября
  • Что нельзя делать 13 ноября
  • Народные приметы и традиции

В четверг, 13 ноября, верующие празднуют день памяти святого святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 13 ноября

Иоанн родился примерно в 347 году в Антиохии Сирийской в благочестивой семье. Мать, Анфуса, овдовев очень рано, воспитала сына в христианском воздержании и добродетелях. Иоанн получил образование у одного из самых известных риторов суток - Либания, что обеспечило ему блестящее владение словом. Несмотря на перспективную карьеру светского оратора, он избрал путь аскезы и духовного служения.

видео дня

После крещения Иоанн долгое время жил в пустынном уединении близ Антиохии, где развил строгую аскетическую дисциплину и глубокое знание Священного Писания. Ослабленное чрезмерными подвижническими практиками здоровье заставило его вернуться в город, где он был рукоположен на диакона, а впоследствии на пресвитера.

В период священства в Антиохии Иоанн снискал широкую славу как проповедник. Его проповеди отличались ясностью, строгостью нравственных требований и особым вниманием к социальной справедливости. Он обличал богачей за жестокость, а власть имущих - за злоупотребление, в то же время поощряя верующих к милосердию и честной жизни.

В 402 году против Ивана был созван так называемый "Дубовый собор", на котором его обвинили в различных нарушениях церковной дисциплины. Святителя сослали, однако под влиянием народного возмущения и природных катаклизмов, которые воспринимались как признак гнева Божия, его вскоре вернули на престол.

Вскоре конфликт с императорскими властями снова обострился. Ивана вторично осудили и сослали - сначала в Кукуз Армянский, а потом еще дальше, в Питиунта (ныне Пицунда). Изнуренный тяжелыми переходами и болезнями, он скончался 14 сентября 407 года.

Что нельзя делать 13 ноября

  • Не следует начинать важных дел - начатое в этот день может идти труднее, чем обычно.
  • Нельзя злоупотреблять едой и алкоголем - считалось неподходящим в этот день устраивать громкие застолья.
  • Запрещается отказывать просящим о помощи - отказ мог "повернуться бедой" или потерями.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • выпал снег - будет холодная и скорая зима;
  • оттепель, теплая погода - зимой будет частый перепад температур;
  • мрачит или идет дождь - к неустойчивой и затяжной зиме;
  • сильный ветер - ждите зимних метелей.

В народе 13 ноября носило название Ивана Златоуста. Часто говорили: "На Златоуста мороз душу трясет" - потому что с этого времени начинались первые настоящие холода.

Именины 13 ноября

Какие завтра именины: Герман, Иван.

Талисманом человека, рожденного 13 ноября, является берилл. Этот минерал в народной традиции олицетворял мудреца и человека, исполненного светлой жизненной силы. Среди всех самоцветов он считался самым ценным и изысканным.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сосредоточили 170 тысяч военных: РФ хочет захватить важную агломерацию до 21 ноября

Сосредоточили 170 тысяч военных: РФ хочет захватить важную агломерацию до 21 ноября

13:49Фронт
В Украине ощутимо похолодает: известна дата, когда температура резко упадет

В Украине ощутимо похолодает: известна дата, когда температура резко упадет

13:18Синоптик
Россия создала новый тип войск: в чем угроза для Украины

Россия создала новый тип войск: в чем угроза для Украины

12:17Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

В одном регионе Украины объявили срочную эвакуацию: кто должен покинуть дом

В одном регионе Украины объявили срочную эвакуацию: кто должен покинуть дом

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

Последние новости

14:30

Как утеплить окна, чтобы не дуло зимой: найден дешевый способ

14:25

Цены на АЗС вверх: украинцев предупредили о подорожании топлива

14:16

Участницу "Холостяка" подловили в свадебном платье возле ЗАГСа - детали

14:14

До конца года яйца могут стать роскошью: взлетит ли цена до 100 гривен

14:05

Почему в хрущевках нет балконов на первом этаже: три логических объяснения

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового годаЦены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года
13:53

С рекордной дистанции: ВСУ на Leopard уничтожили танк РФ на расстоянии более 5 км

13:49

Сосредоточили 170 тысяч военных: РФ хочет захватить важную агломерацию до 21 ноября

13:48

Почему 13 ноября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

13:47

Почему завещание - не всегда лучшее решение: три более безопасные альтернативы

Реклама
13:19

Настолько вкусно, что на столе не останется: рецепт салата из цветной капусты

13:18

В Украине ощутимо похолодает: известна дата, когда температура резко упадет

13:11

Как "спасти" холодильник и продукты во время отключения света: советы на миллион

12:49

С повязкой на глазу: Екатерина Бужинская попала в больницу

12:44

Гороскоп на завтра 13 ноября: Львам - сюрприз, Тельцам - манипуляция

12:44

Украинцы бросились покупать валюту: эксперты рассказали, к чему приведет ажиотаж

12:40

Есть время скупиться дешевле: эксперт предупредил о подорожании ключевых продуктов

12:26

Чтобы избежать окружения: названо направление, с которого могли отойти ВСУ

12:17

Серьезные проблемы со здоровьем: куда делся Игорь Лихута и как сейчас выглядит

12:17

Россия создала новый тип войск: в чем угроза для Украины

11:55

Поражен завод и склад боеприпасов: в Генштабе рассказали об успешных ударах ВСУ

Реклама
11:45

"Отстаньте от себя": Анна Кошмал резко ответила, почему не худеет после родов

11:43

Украина разрешила множественное гражданство с пятью странами: кто попал в список

11:40

Провалили войну в Украине: в РФ признали, что страна на грани катастрофы и распада

11:14

Россияне нанесли удар Шахедами прямо по центру Харькова: что известно о последствияхФото

10:49

Достигла экстремального уровня: Украину накрыла 8-балльная магнитная буря

10:48

Перестаньте говорить "приторный": названы реальные украинские синонимы к словуВидео

10:47

Что-то пошло не так: армия РФ в авральном порядке перебрасывает силы под Покровск

10:44

Звезда фильма "Брюс Всемогущий" умерла в хосписе — названа причина смерти

10:42

Три шага к порабощению: в Foreign Affairs раскрыли кремлевский план по Украине

10:38

В Китае обуздали новый источник энергии: США и Европа пасут задних

10:36

Россияне атаковали несколько областей Украины: есть погибшие и пострадавшие, разрушена инфраструктураФото

10:04

Обсудить мир в чатике: Кислица озвучил абсурдные предложения РФ на переговорах

09:53

Наступление на Мирноград и Покровск: в ISW предупреждают о тяжелых боях и больших потерях РФ

09:43

Дочь покойной Заворотнюк стала ее точной копией

09:29

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

09:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 ноября (обновляется)

09:15

После слухов о помолвке: 29-летний бойфренд встал перед Мадонной на одно коленоВидео

09:12

РФ готовит новое кольцо окружения на еще одном направлении фронта: детали

08:43

Россиянам отключают интернет, начали с Ульяновскамнение

08:34

Астрологи назвали самые раздражающие привычки каждого знака зодиака

Реклама
08:28

Правительство отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции

08:19

Карта Deep State онлайн за 12 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:17

Отключение света в Украине — графики на 12 ноября (обновляется)

08:16

Саммит в Будапеште все еще в силе: Орбан озвучил, когда встретятся Трамп и Путин

07:56

Было три "прилета": дроны атаковали химпредприятие в Ставропольском крае РФВидео

07:07

Мирный план Трампа провалился: как и когда закончится война в Украине - The Atlantic

06:11

Когда лучше всего сажать деревья: специалисты дали однозначный ответ

06:10

В России стартовала скрытая мобилизация: какая угрозамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с поваром на кухне за 23 секунды

05:23

Зачем жарить гречку перед варкой: секретный трюк опытных хозяек

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять