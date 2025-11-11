Почему 12 ноября нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

12 ноября запрещается начинать новые дела - новое дело "не пойдет", застрянет или развалится.

В среду, 12 ноября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Иван Кунцевич (мирское имя Иосафата) родился около 1580 во Владимире-Волынском в благочестивой православной семье. С юных лет отличался глубокой верой, любовью к молитве и стремлением монашеской жизни.

В 1604 году поступил в василианский монастырь Святого Троицы в Вильнюсе, где принял монашеское имя Иосафат. Быстро стал известен как подвижник, проповедник и реформатор монашеской жизни. Его проповеди и аскетичность привлекали к нему как простых верующих, так и знать.

В 1617 году Иосафат поставлен архиепископом Полоцким. Он принялся за восстановление церковной дисциплины, моральное обновление духовенства и углубление религиозной жизни паствы. Решительность и прямота Иосафата вызвали как восхищение, так и резкое противодействие, особенно среди противников унии.

В 1623 году Иосафат приехал в Витебск, чтобы разрешить конфликты между сторонниками и противниками униатской Церкви. Напряжение в городе было чрезвычайно высоким. 12 ноября 1623 года толпа враждебно настроенных людей ворвалась в дом архиерея. Иосафат попытался остановить насилие словами мира, но был жестоко избит, застрелен и убит. Тело сбросили в реку Двина.

Его мученичество стало переломным моментом: смерть Иосафата привлекла внимание Европы и привела к укреплению позиций Униатской Церкви. Иосафата провозгласили блаженным в 1643 году, а канонизировали в 1867 году папой Пием IX.

Что нельзя делать 12 ноября

Не следует начинать ссор, конфликтов - говорили "Кто в этот день поссорится - будет враждовать долго".

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом - весь тяжелый труд пойдет "вопреки", а человек быстро истощится.

Запрещается начинать новые дела - новое дело "не пойдет", застрянет или развалится.

Народные приметы и традиции на 12 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплый день - к мягкой зиме;

утром густой туман - ждите потепления;

12 ноября ударил мороз - будет зима с оттепелями;

ветер порывистый, сильный - к ветреной зиме;

вечером яркие звезды - следующие дни будут холодными.

В народе 12 ноября называлось Предзимник. Это название указывало на переходный момент между осенью и ранней зимой.

Именины 12 ноября

Какие завтра именины: Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор.

Талисманом человека, рожденного 12 ноября, является топаз. Этот минерал олицетворяет непоколебимую преданность и тонкую чувственность, а также особенно гармонирует с вдохновенными и творческими натурами.

