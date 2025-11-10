Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему вечером 11 ноября запрещено работать: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
10 ноября 2025, 09:46
60
11 ноября после захода солнца запрещено работать - это "открывает дверь" усталости, мелким болезням и бессоннице.
Какой 11 ноября праздник
Какой 11 ноября праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 11 ноября
  • Что нельзя делать 11 ноября
  • Народные приметы и традиции

Во вторник, 11 ноября, верующие празднуют день памяти святого преподобного исповедника Теодора Студита. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 11 ноября

Теодор родился в 759 году в богатой и образованной константинопольской семье. Его родители - Фотин и Феоктиста - стремились дать сыну глубокое богословское образование. Под влиянием матери и дяди, святого Платона, Теодор избрал монашеский путь и вместе с родственниками основал монастырь на Олимпе в Вифинии. Там он сформировал свой духовный идеал - монастырь как хорошо упорядоченную общину, где царят повиновение, послушание и сила совместной молитвы.

видео дня

В 798 году по приглашению императрицы Ирины Теодор переходит в Студийский монастырь. Под его руководством Студий стал центром монашеской реформы. Именно Студийская реформа в значительной степени сформировала богослужебную традицию Константинополя и повлияла на славянское монашество - от Киево-Печерской лавры до Афона.

Во время второго периода иконоборчества (начало IX в.) он открыто выступил против императоров Константина VI, Льва V и Феофила. Не признавая за светской властью права вмешиваться в догматы, Теодор отстаивал почитание икон как свидетельство воплощения Бога. За это он трижды получал ссылку, терпел побои и заключение, но не отступил от своих убеждений.

Известным стал его конфликт с императором Константином VI по поводу незаконного развода императора и повторного брака. Теодор встал на защиту канонических норм, отмечая, что моральная власть церкви не может быть подчинена политическим интересам. Теодор Студит скончался 11 ноября 826 года в Малаизе (Малая Азия), находясь в изгнании. Вскоре после восстановления православного почитания икон (843) его имя было прославлено Церковью как исповедника.

Что нельзя делать 11 ноября

  • Нельзя ссориться, выяснять отношения - в день преподобного Теодора люди пытались сохранять покой в семье.
  • После захода солнца запрещено работать - это "открывает дверь" усталости, мелким болезням и бессоннице.
  • Не рекомендуется давать и брать деньги взаймы - чтобы не "вынести" благосостояние из дома перед зимой.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • 11 ноября тепло - зима будет ласковой;
  • мороз - ждите февраль декабрь;
  • сильный ветер этого дня - к снежной и метельной зиме;
  • туман - ждите оттепели;
  • дождь 11 ноября - зима будет неустойчивой.

В народе 11 ноября называлось Теодор Зимобор. Считалось, что именно с этого дня осень "борется" с зимой, а погода резко меняется. Это предельный день сезона.

Именины 11 ноября

Какие завтра именины: Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Тимофей, Федор, Яков, Стефания.

Талисманом человека, рожденного 11 ноября, является янтарь. Издавна верили, что янтарь имеет силу исцелять почти любой недуг. В медицине его используют для улучшения кровообращения.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Меньше будет предательством": Залужный назвал условие окончания войны в Украине

"Меньше будет предательством": Залужный назвал условие окончания войны в Украине

09:55Война
Света не будет долго: когда Украина сможет вернуться к стабильному электроснабжению

Света не будет долго: когда Украина сможет вернуться к стабильному электроснабжению

09:53Украина
Новые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после Покровска

Новые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после Покровска

09:15Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Проедут 600 000 километров без ремонта: механик назвал самые надежные авто

Проедут 600 000 километров без ремонта: механик назвал самые надежные авто

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

Последние новости

11:00

Плесень и налёт больше не вернутся: о простой хитрости в душе мало кто знает

10:50

Китайский гороскоп на завтра 11 ноября: Тиграм - стресс, Кроликам - жадность

10:50

"Могут скрываться тайны": женщина нашла за зеркалом потайную 3-комнатную квартируВидео

10:48

"Лазейка" в санкциях: стало известно, какая страна импортирует миллионы тонн российской нефти

10:41

Он выглядел совсем по-другому: раскрыт главный миф о Владимире ВеликомВидео

Новые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после ПокровскаНовые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после Покровска
10:17

С еще одним участником группы Green Grey случилась беда - что произошло

10:13

Алла Пугачева внезапно дала новое интервью — что она сказалаВидео

10:10

Принесет ссоры и безденежья: что нельзя оставлять на столе на ночь

09:55

"Меньше будет предательством": Залужный назвал условие окончания войны в Украине

Реклама
09:53

Света не будет долго: когда Украина сможет вернуться к стабильному электроснабжению

09:46

Почему вечером 11 ноября запрещено работать: какой церковный праздник

09:26

Притула раскрыл правду о службе мужа Маши Ефросининой

09:11

НАТО ошибочно выбрал бездействие в начале войнымнение

09:02

Оккупанты снизили натиск в Покровске и блокируют логистику ВСУ в Мирнограде - ISW

08:51

Зима изменит жизнь четырех знаков зодиака: астрологи рассказали к чему готовиться

08:32

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

Когда и где сегодня будут выключать свет: графики отключения на 10 ноября

08:15

Сенат США одобрил финансирование правительства: когда закончится шатдаун

07:45

Морские дроны атаковали Туапсе, в порту вспыхнул пожар: что известно

07:42

Отключение света в Украине — графики на 10 ноября (обновляется)

Реклама
06:47

Поезда, полные студентов, столкнулись в Словакии: пострадали десятки людей

06:07

Что Орбан будет продавать Путину после встречи с Трампом?мнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с ежом за 25 секунд

05:30

Фортуна пошла навстречу: какие знаки зодиака скоро почувствуют прилив богатства

04:44

Ученые раскрыли секрет, почему люди до сих пор не оседлали зебр, как лошадей

04:09

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

03:35

Астрологи предупредили два знака зодиака о серьезной опасности

02:10

Враг активизировал попытки прорыва: Генштаб рассказал о ходе боев на фронте

01:30

80-летняя Хелен Миррен станет почетной лауреаткой Золотого глобуса

01:00

Медленнее не всегда экономно: на какой скорості авто реально экономит топливо

00:12

"Путин находится в тупике": Зеленский рассказал о возможной угрозе Европе

09 ноября, воскресенье
23:50

Кто "слил" место сбора военных на Днепропетровщине: Сырский озвучил вероятную версию

23:37

У 51-летнего Сергея Реброва появился еще один ребенок - детали

22:59

ВСУ готовят планы "Б" и "В": Сырский рассказал о ситуации в Покровске

22:52

"Возраст и болезни": умерла старейшая роженица Украины Валентина Подвербная

22:48

Как обменять старые доллары в Украине и что делать, если их отказываются принимать

22:10

Положите это на картофель: простой способ сохранить овощ на балконе до весныВидео

21:36

Почему в смартфонах iPhone и Samsung слабые батареи: ответ удивил экспертов

21:33

Оккупанты увеличили свою ударную силу за счет баллистики - Зеленский

21:20

Загадочный "крик из бездны": что ученые услышали в самом страшном месте океана

Реклама
20:55

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

20:46

Под покровом ночи: кого на самом деле можно встретить в украинской дикой природе

20:18

Не только мощнее: в СМИ раскрыли главное преимущество ракеты Фламинго над Tomahawk

20:14

Прописка не означает собственность: почему вас могут выписать без суда

19:47

"Я так рада": Светлана Лобода заговорила о возвращении в Украину

19:44

Когда возобновят работу ТЭС "Центрэнерго" после атаки РФ: что говорят в Кабмине

19:35

Военный министр Трампа уже видит на горизонте ужасные тени 1939 годамнение

19:05

Впереди открывается светлый путь: три знака зодиака наконец-то отпустят прошлое

18:58

Миф об "общих корнях": что Россия умалчивает о Киевской Руси

18:53

Динамо и Шахтер оштрафовали на кругленькую сумму: известна причина и вердикт

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять