Почему вечером 11 ноября запрещено работать: какой церковный праздник

11 ноября после захода солнца запрещено работать - это "открывает дверь" усталости, мелким болезням и бессоннице.

Во вторник, 11 ноября, верующие празднуют день памяти святого преподобного исповедника Теодора Студита. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 11 ноября

Теодор родился в 759 году в богатой и образованной константинопольской семье. Его родители - Фотин и Феоктиста - стремились дать сыну глубокое богословское образование. Под влиянием матери и дяди, святого Платона, Теодор избрал монашеский путь и вместе с родственниками основал монастырь на Олимпе в Вифинии. Там он сформировал свой духовный идеал - монастырь как хорошо упорядоченную общину, где царят повиновение, послушание и сила совместной молитвы.

В 798 году по приглашению императрицы Ирины Теодор переходит в Студийский монастырь. Под его руководством Студий стал центром монашеской реформы. Именно Студийская реформа в значительной степени сформировала богослужебную традицию Константинополя и повлияла на славянское монашество - от Киево-Печерской лавры до Афона.

Во время второго периода иконоборчества (начало IX в.) он открыто выступил против императоров Константина VI, Льва V и Феофила. Не признавая за светской властью права вмешиваться в догматы, Теодор отстаивал почитание икон как свидетельство воплощения Бога. За это он трижды получал ссылку, терпел побои и заключение, но не отступил от своих убеждений.

Известным стал его конфликт с императором Константином VI по поводу незаконного развода императора и повторного брака. Теодор встал на защиту канонических норм, отмечая, что моральная власть церкви не может быть подчинена политическим интересам. Теодор Студит скончался 11 ноября 826 года в Малаизе (Малая Азия), находясь в изгнании. Вскоре после восстановления православного почитания икон (843) его имя было прославлено Церковью как исповедника.

Что нельзя делать 11 ноября

Нельзя ссориться, выяснять отношения - в день преподобного Теодора люди пытались сохранять покой в семье.

После захода солнца запрещено работать - это "открывает дверь" усталости, мелким болезням и бессоннице.

Не рекомендуется давать и брать деньги взаймы - чтобы не "вынести" благосостояние из дома перед зимой.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

11 ноября тепло - зима будет ласковой;

мороз - ждите февраль декабрь;

сильный ветер этого дня - к снежной и метельной зиме;

туман - ждите оттепели;

дождь 11 ноября - зима будет неустойчивой.

В народе 11 ноября называлось Теодор Зимобор. Считалось, что именно с этого дня осень "борется" с зимой, а погода резко меняется. Это предельный день сезона.

Именины 11 ноября

Какие завтра именины: Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Тимофей, Федор, Яков, Стефания.

Талисманом человека, рожденного 11 ноября, является янтарь. Издавна верили, что янтарь имеет силу исцелять почти любой недуг. В медицине его используют для улучшения кровообращения.

