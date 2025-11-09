Укр
Читать на украинском
Почему 10 ноября нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
9 ноября 2025, 15:21
6
10 ноября запрещается ругаться и ссориться - к длительной вражде и потерям в семье.
Какой 10 ноября праздник
Какой 10 ноября праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 10 ноября
  • Что нельзя делать 10 ноября
  • Народные приметы и традиции

В понедельник, 10 ноября, верующие празднуют день памяти святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 10 ноября

Эраст упоминается апостолом Павлом как казначей (руководитель хозяйственной части) Коринфа, а впоследствии как христианский проповедник, сопровождавший Павла в миссионерских путешествиях. В предании он предстает как муж зрелой веры, одаренный административным дарованием и верностью апостольскому служению. После проповеди в Ахайе он продолжил миссию в Македонии, где по традиции и почил в Господе после многочисленных трудов.

видео дня

Святой Олимп упоминается в Послании Римлянам среди тех, кого апостол Павел лично приветствует. Традиция называет его сотрудником апостолов и ревностным защитником христианских общин в Риме в период нарастающих преследований. По церковным преданиям Олимп был близок к апостолу Петру и разделял с ним труды благовестия. По идее, он принял мученическую смерть во время гонений Нерона, подтвердив стойкость веры.

Родион, известный также под именем Геразин, принадлежал к числу учащихся апостола Павла. В передаче он упоминается как родственник апостола. Ему приписывают проповедническую деятельность в Риме, где он помогал Павлу и Петру в организации общества. Традиция свидетельствует, что Родион был казнен в то же время, когда погибли многие ученики Петра, - также во время нероновых гонений, приняв смерть за Христа.

Что нельзя делать 10 ноября

  • Не следует начинать трудные домашние дела - разряжаются осенние духи дома, и нужно меньше шума и суеты.
  • Не стоит давать деньги и вещи взаймы - в этот день одолженное не вернется или заберет часть благосостояния семьи.
  • Запрещается ругаться и ссориться - к длительной вражде и потерям в семье.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • тепло 10 ноября - до мягкой зимы;
  • утром пасмурно - зима будет снежной;
  • утром иней на деревьях - ждите морозную и сухую зиму;
  • паутина летает в воздухе - к длительной оттепели;
  • первый снег - весна придет рано.

В народе 10 ноября называлось Предзимье. День рассматривался как условное начало предзимья, когда природа окончательно переходит в тихую фазу перед морозами.

Именины 10 ноября

Какие завтра именины: Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга.

Талисманом человека, рожденного 10 ноября является горный хрусталь. Это удивительный камень, сияющий ослепительным светом и несущий в себе энергию внутреннего равновесия и притягивающий в судьбу благоприятные возможности и успех.

Вторжение США в Венесуэлу: раскрыта вероятность свержения режима Мадуро

