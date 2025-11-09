Почему 10 ноября нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 10 ноября
- Что нельзя делать 10 ноября
- Народные приметы и традиции
В понедельник, 10 ноября, верующие празднуют день памяти святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 10 ноября
Эраст упоминается апостолом Павлом как казначей (руководитель хозяйственной части) Коринфа, а впоследствии как христианский проповедник, сопровождавший Павла в миссионерских путешествиях. В предании он предстает как муж зрелой веры, одаренный административным дарованием и верностью апостольскому служению. После проповеди в Ахайе он продолжил миссию в Македонии, где по традиции и почил в Господе после многочисленных трудов.
Святой Олимп упоминается в Послании Римлянам среди тех, кого апостол Павел лично приветствует. Традиция называет его сотрудником апостолов и ревностным защитником христианских общин в Риме в период нарастающих преследований. По церковным преданиям Олимп был близок к апостолу Петру и разделял с ним труды благовестия. По идее, он принял мученическую смерть во время гонений Нерона, подтвердив стойкость веры.
Родион, известный также под именем Геразин, принадлежал к числу учащихся апостола Павла. В передаче он упоминается как родственник апостола. Ему приписывают проповедническую деятельность в Риме, где он помогал Павлу и Петру в организации общества. Традиция свидетельствует, что Родион был казнен в то же время, когда погибли многие ученики Петра, - также во время нероновых гонений, приняв смерть за Христа.
Что нельзя делать 10 ноября
- Не следует начинать трудные домашние дела - разряжаются осенние духи дома, и нужно меньше шума и суеты.
- Не стоит давать деньги и вещи взаймы - в этот день одолженное не вернется или заберет часть благосостояния семьи.
- Запрещается ругаться и ссориться - к длительной вражде и потерям в семье.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- тепло 10 ноября - до мягкой зимы;
- утром пасмурно - зима будет снежной;
- утром иней на деревьях - ждите морозную и сухую зиму;
- паутина летает в воздухе - к длительной оттепели;
- первый снег - весна придет рано.
В народе 10 ноября называлось Предзимье. День рассматривался как условное начало предзимья, когда природа окончательно переходит в тихую фазу перед морозами.
Именины 10 ноября
Какие завтра именины: Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга.
Талисманом человека, рожденного 10 ноября является горный хрусталь. Это удивительный камень, сияющий ослепительным светом и несущий в себе энергию внутреннего равновесия и притягивающий в судьбу благоприятные возможности и успех.
Вам может быть интересно:
- Церковный календарь на ноябрь: даты праздников в ноябре
- Можете навлечь беду: какой 2 ноября церковный праздник и чего лучше не делать в этот день
- Почему 8 ноября нельзя перегружать себя: какой церковный праздник
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред