"Проблема серьезная": СМИ заявили о смертельной болезни пропагандистки Симоньян

Юрий Берендий
8 сентября 2025, 16:34
Российская пропагандистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о серьезной болезни, что может привести к ее отставке с должности.
'Проблема серьезная': СМИ заявили о смертельной болезни пропагандистки Симоньян
СМИ заявили о смертельной болезни пропагандистки Симоньян / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

  • Симоньян сообщила о "тяжелой болезни"
  • По данным источников The Moscow Times речь идет о раке

Российская пропагандистка и одна из главных рупоров Кремля Маргарита Симоньян заболела раком и из-за этого может уйти с должности главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT. Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на источники.

Что известно о болезни Симоньян

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, известная откровенной поддержкой войны против Украины и призывами к уничтожению украинцев, 7 сентября в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" заявила, что врачи обнаружили у нее тяжелое заболевание. Она отметила, что предстоит операция, указав на левую часть груди.

"Я решила, что обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами. За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция - как раз вот здесь, под этим орденом", - сказала Симоньян.

Позже Симоньян дала понять, что речь идет о мастэктомии.

Какая болезнь у Симоньян

45-летняя Симоньян не уточнила диагноз, однако источник The Moscow Times, близкий к медиарынку, сообщил, что речь идет о раке и о серьезных проблемах со здоровьем. Сейчас решается вопрос ее дальнейшей работы в Russia Today, в частности рассматривается возможность ухода с должности.

Стоит отметить, что муж Симоньян, режиссер и российский пропагандист Тигран Кеосаян, девять месяцев находится в коме без улучшений.

Маргарита Симоньян - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, украинские дроны почти ежедневно осуществляют удары по стратегическим объектам на территории государства-агрессора России, что вызвало волну паники среди российских пропагандистов, опасающихся возможных бунтов. Один из антивоенных Telegram-каналов опубликовал видео из эфира российской передачи, где Маргарита Симоньян призналась, что украинские атаки приводят к коллапсу в аэропортах РФ.

Главная пропагандистка государства-террориста Маргарита Симоньян, которая поддерживает кровавую войну против Украины, рассказала о состоянии здоровья своего мужа - армянско-российского режиссера Тиграна Кеосаяна, который находится в коме.

Сама Симоньян, известная своими украинофобскими заявлениями, появилась в эфире шоу Бориса Корчевникова и заявила, что готова отправиться на фронт в Украину.

Об источнике: The Moscow Times

The Moscow Times - независимое онлайн-издание на английском и русском языках, штаб-квартира в Амстердаме, пишет Википедия.

Выходило печатной газетой в России с 1992 по 2017 год. Распространялось бесплатно в гостиницах, кафе, посольствах, авиалиниях и по подписке. Было популярно среди иностранцев в Москве и англоязычных россиян.

Как развивалось издание:

  • В ноябре 2015 года изменило формат с ежедневной на еженедельную (по четвергам) и увеличило объем до 24 страниц.
  • В июле 2017 года полностью перешло в онлайн.
  • В 2020 году запущена русскоязычная редакция.
  • В 2022 году редакция переехала в Амстердам из-за репрессивных медийных законов после вторжения РФ в Украину.
  • В апреле 2022 года сайт на русском языке был заблокирован в России.
  • В 2023 году Минюст РФ внес издание в перечень "иностранных агентов".
  • В июле 2024 года Генпрокуратура РФ признала The Moscow Times "нежелательной организацией".

Среди журналистов, которые начинали там карьеру, - Эллен Барри, будущий руководитель московского бюро The New York Times.

война в Украине Маргарита Симоньян
Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 сентября (обновляется)

08:55

Рекорды и парадоксы: чем войдет в историю Верховная Рада девятого созывамнение

