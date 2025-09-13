Дроны взорвали танкеры "теневого флота" РФ: СМИ об ударе по порту Приморск

Пораженные суда принадлежат к "теневому флоту" РФ и ходят под флагом Сейшельских островов.

Взорваны танкеры РФ в порту Приморска / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Pixabay

Главное:

В порту Приморск Ленинградской области повреждены сразу два танкера РФ

Пораженные суда принадлежат к "теневому флоту" РФ

Во время спецоперации Службы безопасности Украины 11 сентября в российском порту Приморск Ленинградской области повреждены сразу два танкера РФ.

По удар попали суда Kusto и Cai Yun, пишет Reuters со ссылкой на отраслевые источники и данные украинских военных.

В сообщении отмечается, что пораженные суда принадлежат к "теневому флоту" РФ и ходят под флагом Сейшельских островов.

Также подчеркивается, что после удара беспилотников СБУ крупнейший российский порт экспорта нефтепродуктов в Балтийском море приостановил работу. Масштаб повреждений насосной станции, которая кроме танкеров также подверглась атаке, пока неизвестен.

По данным экспертов, товарооборот Приморска достигает $100 млн ежедневно.

Что происходит в порту Приморск

В акватории российского порта Приморск на Балтийском море фиксируется разлив нефтепродуктов после дроновой атаки, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки

Отмечается минимум два пятна загрязнения, их площадь невелика.

Одно из пятен - возле танкера Kusto, который, вероятно, вчера был поврежден во время атаки дронами СБУ.

Второй танкер - Cai Yun, также вчера находившийся в порту, находится неподалеку.

Удар по нефтепорту РФ: что говорят в СБУ

Беспилотники, запущенные Службой безопасности Украины, атаковали крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море — Приморск.

Как сообщили в СБУ, этот объект является конечной точкой Балтийской трубопроводной системы. В результате удачной атаки загорелись одно из судов, находящихся в порту, а также насосная станция. Отгрузка нефти была приостановлена. По предварительным оценкам, ежедневные убытки российского бюджета из-за остановки экспорта могут достигать $41 миллиона.

Удары вглубь РФ: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в РФ НПЗ и стратегические объекты были под ударом. В стране-агрессоре России раздавались мощные взрывы.

Напомним, командир Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди (позывной "Мадяр") сообщил подробности ночных ударов по энергетическим объектам страны-агрессора РФ. По его данным, в результате атаки была поражена линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) в населенном пункте Найтоповичи Брянской области.

Напомним, Главред писал, что недавно Силы обороны во второй раз ударили по Сызранскому НПЗ в Самарской области. Это предприятие имеет годовую мощность в 8,5 млн тонн и производит бензин, дизель, авиационный керосин, мазут и битум.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

