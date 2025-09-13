Укр
Россия в нищете, а Путин тратит сотни миллионов на исследования старения - СМИ

Анна Косик
13 сентября 2025, 13:02
127
Кремлевский диктатор, похоже, одержим темой старения и даже привлек к ее исследованию свою дочь.
Путин, Мария Воронцова
К исследованию старения привлечена и дочь диктатора / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

  • В России выделяют сотни миллионов рублей на исследования старения
  • Один из проектов по исследованию старения курирует дочь Путина

Пока россияне живут в постоянной нищете, кремлевский диктатор Владимир Путин тратит десятки миллионов рублей на то, чтобы исследовать борьбу со старением.

Российские СМИ провели расследование и выяснилось, что в 2021-2025 годах Российский научный фонд поддержал аж 43 проекта в области фундаментальной медицины, связанных со старением. Стоит отметить, что в период с 2016 по 2020 год подобных исследований было в 6 раз меньше.

видео дня

Сколько Россия тратит на борьбу со старением

В 2025 году размер грантов по основной программе составляет 4-7 миллионов рублей, тогда как еще в 2017 году платили 3-6 миллионов. Таким образом финансирование РНФ проектов, связанных со старением, могло вырасти с 21 до 172 миллионов.

Журналисты отметили, что оценки были проведены по минимальным показателям, поэтому разница может быть еще больше.

Как задействована в проектах дочь Путина

В этом году финансирование получил проект под названием "Регуляция процессов восстановления клеток в организме, фундаментальной основы длительного сохранения функциональной активности органов и тканей, здоровья и активного долголетия человека".

Руководит им Мария Воронцова, которую называют старшей дочерью Путина. Воронцова получила грант, вероятно, размером до 30 миллионов, по программе финансирования научных лабораторий мирового уровня, хотя востребованность ее исследования значительно ниже по индексу Хирша, чем у других участников конкурса.

За Путиным не впервые замечают интерес к теме старения

Главред писал, что во время встречи в Пекине глава КНР Си Цзиньпин с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и лидером РФ Владимиром Путиным неожиданно затронули тему будущего медицины и продолжительности жизни. Они предположили, что в этом веке люди смогут доживать до 150 лет.

Тайны личной жизни Путина - последние новости

Напомним, Главред писал, что бывшая жена кремлевского преступника Людмила стала первой жертвой его диктаторского режима. Однако даже после развода с главой Кремля она продолжает получать большие средства из российского бюджета за молчание и жизнь в "золотой клетке".

Недавно также Елизавета Кривоногих, которая считается вероятной внебрачной дочерью кремлевского диктатора Владимира Путина, заявила, что выступает против войны страны-агрессора России против Украины.

Накануне стало известно, что личную жизнь Владимира Путина Кремль все время пытался держать под семью замками. Но СМИ узнали об одном эпизоде из жизни Путина, который вызвал серьезную ссору в его окружении.

