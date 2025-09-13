Территориальные уступки Украины и завершение войны: в ЕС сделали важное заявление

Россия традиционно использует в переговорах одну и ту же схему, предупредила Кая Каллас.

Кая Каллас прокомментировала призывы к уступкам Украины / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, .president.gov.ua

Разговоры об уступках Украины ведут прямо в стратегическую ловушку

Россия традиционно использует в переговорах одну и ту же схему

Даже простые разговоры или обсуждения возможных территориальных уступок со стороны Украины представляют собой опасный путь, заявила глава европейской дипломатии и представительница ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас.

Он ведет прямо в стратегическую ловушку, расставленную агрессивной Россией. В результате таких дискуссий россияне могут получить гораздо больше, чем когда-либо осмеливались надеяться, подчеркнула она в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Москва хочет, чтобы мы обсуждали, какие территории Украина должна отдать ради достижения мира, при этом полностью игнорируя тот факт, что сам Кремль не сделал ни одного шага навстречу или уступки", — отметила она.

Каллас акцентировала внимание на том, что Россия традиционно использует в переговорах одну и ту же схему: сначала предъявляет претензии на то, что ей изначально не принадлежало, затем прибегает к угрозам и ультиматумам, а в финале в западных странах появляются голоса, готовые предложить Москве уступки, которых она никогда раньше не имела.

По словам дипломатки, Кремль пытается представить как компромисс сохранение уже захваченных территорий. Однако она предостерегает: это не компромисс, особенно если при этом выдвигаются дополнительные, чрезмерные требования.

"Мы не должны позволить Путину втянуть нас в его игру. Наша цель — сделать так, чтобы эта война не приносила ему никаких выгод. Любое поощрение агрессии приведет лишь к новой войне, а не к её завершению", — подытожила Каллас.

РФ требует уступок Украины: мнение аналитиков

Кремль не стремится к переговорам, так как пытается добиться для себя более выгодных условий в войне против Украины. Об этом говорится в докладе Института изучения войны. Судя по всему, российские официальные лица дают понять, что участие Москвы в возможных переговорах зависит от того, согласится ли США заранее пойти на уступки в контексте конфликта в Украине.

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление о завершении войны. Он подчеркнул, что Украине нужно не временное затишье, а гарантированное завершение войны.

Как сообщал Главред, начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Швыдкий заявил, что война в Украине продлится как минимум еще два года, поэтому рассчитывать на ее скорое окончание или результаты переговоров - не стоит.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что только две страны в мире могут заставить российского диктатора и военного преступника Владимира Путина остановить агрессивную войну против Украины.

О персоне: Кая Каллас Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

