Силы обороны нарушили управление армии РФ на фронте, пострадало командование

Что сообщили в Генштабе:

8 сентября на оккупированной Донетчине были поражены командные пункты РФ

В результате ударов пострадало российское командование

Управление оккупантов нарушено

8 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по пунктам управления войск страны-агрессора России на временно оккупированной территории Донецкой области.

Сегодня, 16 сентября, в Генштабе уточнили результаты ударов. Сообщается, что во время атаки был поражен личный состав противника, в частности, и из числа командования.

Какие командные пункты поразили Силы обороны

Под удар украинских военных попали командные пункты группировки войск "Центр" и 41-й общевойсковой армии сухопутных войск ВС РФ. Именно эти военные формирования противника действуют сейчас на Покровском направлении.

"Перед этим, 28 августа, пункты управления российских войск на этом направлении посещал министр обороны страны-агрессора Андрей Белоусов. Вскоре после его визита указанные места дислокации командования оккупационной армии были успешно поражены", - говорится в сообщении.

Как атака повлияла на способности оккупантов

В Генштабе отметили, что удары по данным военным целям существенно нарушают управление частями и подразделениями вооруженных сил РФ. Также там добавили, что Силы обороны будут и в дальнейшем наносить удары по объектам РФ, чтобы страна-агрессор прекратила войну в Украине.

Какой была цель атаки - мнение эксперта

Главред писал, что по словам руководителя программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павла Лакийчука, 8 сентября в результате удара по временно оккупированному Донецку пострадал и завод "Топаз". Он был важной ремонтной базой, где российские войска восстанавливали свою технику.

Этот удар, по его мнению, был нанесен с целью ослабления вражеского наступательного потенциала на всем участке фронта.

Удары по объектам РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что 8 сентября неизвестные беспилотники и ракеты ударили по оккупированным Донецку, Макеевке и Енакиево. Целью атаки стал бывший завод "Топаз", который уже подвергался атакам в 2023 и 2024 годах.

Ранее сообщалось, что во время спецоперации Службы безопасности Украины 11 сентября в российском порту Приморск Ленинградской области повреждены сразу два танкера РФ.

Накануне также операторы 14-го отдельного полка Сил беспилотных систем (СБС) совместно с подразделениями Сил специальных операций нанесли успешный удар по второму по мощности нефтеперерабатывающему заводу РФ.

