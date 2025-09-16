Броня нашего Востока: в ВСУ показали, как войска формируют цитадель для защиты от РФ

В Силах поддержки Вооруженных сил Украины впервые показали, как защищают логистику антидроновими "коридорами".
Как говорят военные, антидронные сетки-"коридоры" помогают защитить транспорт, людей и снижают эффективность атак ударных дронов.
Такие защитные "коридоры" из сеток стали важным направлением работы инженерных войск Вооруженных сил Украины.
"ВСУ формирует линию обороны: Харьковщина, Донетчина, Днепровщина. А это оборона с неба от вражеских дронов. Рвы, "зубы дракона", другие средства обеспечения остановливают врага на земле. И, что крайне необходимо", - добавляют воины 23-го инженерно-позиционного полка Сил поддержки ВСУ.
Воины отмечают, что продолжается круглосуточное строительство оборонительных сооружений от врага.
"Основная цель - это сохранить каждого солдата, сержанта, офицера, каждого гражданского. Закончить войну и поставить жирную точку", - добавляет командир 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ.
Смотрите видео, как ВСУ строят броню на Востоке
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред со ссылкой на DeepState, ВСУ освободили важный пункт на фронте и зачистили еще три. За минувшие сутки российские войска потеряли 910 человек, а также значительное количество техники, включая танки, артиллерийские системы и беспилотники.
Кроме того, российские войска продолжают пытаться установить огневой контроль над северными окраинами Славянска в Донецкой области и путями, ведущими в город. По имеющимся данным, противник наступает на Славянск с четырех направлений.
В то же время Институт изучения войны (ISW) зафиксировал продвижение армии РФ на севере Харьковщины. По геолокационным кадрам от 7 сентября, захватчики дошли до Волчанского нефтеэкстракционного завода и захватили часть территорий в западной части города.
