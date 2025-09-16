Броня нашего Востока: в ВСУ показали, как войска формируют цитадель для защиты от РФ

Как фортификационные сооружения защищают личный состав, боевую технику, боеприпасы от поражения противника.

https://glavred.info/ukraine/bronya-nashogo-shodu-u-zsu-pokazali-yak-viyska-formuyut-citadel-dlya-zahistu-vid-rf-10698677.html Ссылка скопирована

Как украинские инженерно-позиционные войска формируют защиту от РФ / Коллаж Главред, фото скрин с видео

В Силах поддержки Вооруженных сил Украины впервые показали, как защищают логистику антидроновими "коридорами".

Как говорят военные, антидронные сетки-"коридоры" помогают защитить транспорт, людей и снижают эффективность атак ударных дронов.

Такие защитные "коридоры" из сеток стали важным направлением работы инженерных войск Вооруженных сил Украины.

видео дня

"ВСУ формирует линию обороны: Харьковщина, Донетчина, Днепровщина. А это оборона с неба от вражеских дронов. Рвы, "зубы дракона", другие средства обеспечения остановливают врага на земле. И, что крайне необходимо", - добавляют воины 23-го инженерно-позиционного полка Сил поддержки ВСУ.

Воины отмечают, что продолжается круглосуточное строительство оборонительных сооружений от врага.

"Основная цель - это сохранить каждого солдата, сержанта, офицера, каждого гражданского. Закончить войну и поставить жирную точку", - добавляет командир 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ.

Смотрите видео, как ВСУ строят броню на Востоке

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред со ссылкой на DeepState, ВСУ освободили важный пункт на фронте и зачистили еще три. За минувшие сутки российские войска потеряли 910 человек, а также значительное количество техники, включая танки, артиллерийские системы и беспилотники.

Кроме того, российские войска продолжают пытаться установить огневой контроль над северными окраинами Славянска в Донецкой области и путями, ведущими в город. По имеющимся данным, противник наступает на Славянск с четырех направлений.

В то же время Институт изучения войны (ISW) зафиксировал продвижение армии РФ на севере Харьковщины. По геолокационным кадрам от 7 сентября, захватчики дошли до Волчанского нефтеэкстракционного завода и захватили часть территорий в западной части города.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред