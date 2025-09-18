Россияне атаковали Полтавщину: в Украине задерживается ряд поездов, детали

Из-за российской атаки травмирован один человек.

Россия атаковала несколько регионов Украины

В Полтавской области враг ударил по железнодорожной инфраструктуре

Из-за этого задерживаются несколько пассажирских поездов

В ночь на 18 сентября страна-агрессор Россия атаковала несколько регионов Украины. В частности под ударами была Полтавская область.

Начальник Полтавской областной военной администрации Владимир Когут заявил, что враг направил воздушные цели по железнодорожной инфраструктуре в Миргородском районе. В результате возникли пожары, их локализовали подразделения ГСЧС. Известно об одном травмированном человеке.

Задержка поездов

В то же время, в "Укрзализныце" добавили, что из-за ночного обстрела региона произошло обесточивание нескольких участков, были задействованы резервные тепловозы.

Сейчас в пределах 3 часов задерживаются несколько пассажирских поездов:

№102 Херсон - Краматорск;

№63/111 Харьков, Изюм - Львов;

№64/112 Львов - Харьков, Изюм;

791 Кременчуг - Киев.

"По состоянию на 07:00 повреждения локализованы, а напряжение подано - поезда (в том числе пригородные электропоезда) в дальнейшем будут двигаться своим ходом", - говорится в сообщении.

Какими могут быть цели российских атак

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что россияне будут пытаться поразить объекты энергетической инфраструктуры Украины.

По его словам, свой сценарий "энергетического давления" на Украину они не исключают.

"Они (россияне, - ред) будут пытаться масштабировать удары именно с помощью дронов. Однако Украина уже адаптировалась к этому виду угрозы, поэтому масштабные энергетические удары не имеют таких разрушительных последствий", - подчеркнул он.

Удары РФ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 18 сентября из-за атаки российских беспилотников в Бориспольском районе Киевской области произошло возгорание складских помещений.

В ночь на 17 сентября российские оккупанты атаковали железную дорогу. Ряд поездов на Днепровском направлении задерживался из-за вражеской атаки.

В ночь на 16 сентября российская оккупационная армия атаковала с воздуха часть регионов Украины. Известно о жертве и пострадавших в Запорожье. Сумы частично остались без света. В Киевской области оккупанты атаковали объект, на котором работали спасатели.

