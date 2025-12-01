Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Покровске появилась новая "смертельная зона": военный описал, что там происходит

Дарья Пшеничник
1 декабря 2025, 20:44
3152
В Покровске на сегодня сложные погодные условия - плотный туман, низкая видимость.
Покровск
Военный рассказал о новой весомой kill-зоне в Покровске / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Генштаб ВСУ

Основные факты:

  • Линия боестолкновения в Покровске сейчас проходит по железнодорожному пути
  • Густой туман и низкая видимость создают "серые зоны"
  • Украинские подразделения активно уничтожают вражескую пехоту штурмовыми действиями и управляемыми авиакомплексами

В Покровске ситуация остается напряженной: линия боестолкновения сейчас проходит прямо по железнодорожным путям. Об этом в эфире Киев24 сообщил начальник отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады Артем Прибыльнов.

По его словам, город накрыли сложные погодные условия - густой туман и низкая видимость. Это затрудняет обнаружение противника, который пытается просачиваться малыми группами. В результате появляются так называемые "серые зоны" - территории, которые не контролируются ни одной из сторон.

видео дня

Прибыльнов отметил, что железнодорожный путь стал серьезной преградой для врага: открытая местность превратилась в опасную "kill-зону", где украинские подразделения активно уничтожают противника штурмовыми действиями и управляемыми авиакомплексами.

"В Покровске очень много вражеской пехоты, ее постоянно уничтожают. Иногда это выглядит как очень жуткие картины", - отметил офицер.

Он добавил, что глинистый грунт затрудняет передвижение противника, а погодные условия одновременно создают и проблемы, и возможности для украинских военных. В частности, туман позволяет проводить ротацию сил менее заметно.

Какие дальнейшие планы РФ - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду заявил, что во время зимнего наступления россиян их основной задачей будет - захват Донецкой и Запорожской областей.

"Абсолютно точно россияне будут растягивать нас по флангам, в частности, в Харьковской области, в основном - в районе Волчанска, то есть на Купянском направлении. Плюс - в Херсонской области, где противник продолжит давить на Херсон", - считает он.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины остановили оккупационные войска страны-агрессора России вдоль железной дороги на севере города Покровск, что в Донецкой области. Украинским военным удалось занять правильную полосу обороны.

Ранее командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол заявил, что Покровск продолжает обороняться, и украинские силы до сих пор удерживают свои позиции в городе и контролируют часть его районов.

Накануне сообщалось, что в Покровске плотный туман существенно усложнил работу украинских подразделений, особенно воздушной разведки. Это ограничивает видимость, а также возможность выявлять и уничтожать противника.

Стоит также прочитать:

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск российское наступление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация критическая: DeepState раскрыл детали боев за ключевые города Донетчины

Ситуация критическая: DeepState раскрыл детали боев за ключевые города Донетчины

22:03Фронт
В Покровске появилась новая "смертельная зона": военный описал, что там происходит

В Покровске появилась новая "смертельная зона": военный описал, что там происходит

20:44Война
База запуска "Шахедов" взлетела в воздух: ССО провели успешную операцию

База запуска "Шахедов" взлетела в воздух: ССО провели успешную операцию

19:43Война
Реклама

Популярное

Ещё
ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

Гороскоп Таро на 2026 год: один знака зодиака одержит победу и получит большой куш

Гороскоп Таро на 2026 год: один знака зодиака одержит победу и получит большой куш

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 2 декабря: Собакам - страх, Лошадям - разочарование

Китайский гороскоп на завтра 2 декабря: Собакам - страх, Лошадям - разочарование

Последние новости

22:03

Ситуация критическая: DeepState раскрыл детали боев за ключевые города Донетчины

20:49

Может погубить почву: опилки каких деревьев нельзя использовать для мульчиВидео

20:44

В Покровске появилась новая "смертельная зона": военный описал, что там происходит

20:27

"Все проиграл": легенда киевского "Динамо" рассказал, почему его арестовали в Польше

20:12

Дело "Мидас": Миндичу заочно избрали меру пресечения

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
19:46

"Сейчас мне интересен только один человек": Усик назвал приоритетного соперника

19:43

База запуска "Шахедов" взлетела в воздух: ССО провели успешную операциюВидео

19:39

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

19:37

Снег, дожди и туман: в каких регионах будет мряка и мороз

Реклама
19:36

"Спасибо тебе. Увидимся": на войне погиб экс-режиссер "Орла и Решки"

19:35

Ноги будут теплыми даже в лютые морозы: простой трюк с обувью, который работает

19:25

"Есть достойные люди": Зеленский сделал заявление относительно нового главы Офиса президента

19:10

Потери оккупантов за ноябрь: неутешительная статистикамнение

18:53

Россия заявляет о захвате: Зеленский рассказал о ситуации в Купянске

18:45

Удалось достичь значительного прогресса: Умеров рассказал о результатах переговоров в США

18:45

Что приготовить на стол, чтобы 2026 год принес удачу - список блюд

18:41

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 2 декабря

17:59

РФ начала атаковать Украину "Шахедами" с ракетами: в СМИ предупредили об опасностиВидео

17:58

"Много не нужно": известный певец рассказал о своих доходах во время войны

17:48

В Украине изменят условия "Национального кешбэка" - к чему готовиться украинцам

Реклама
17:43

Декабрь начнется с неожиданных погодных сюрпризов: синоптики удивили прогнозом

17:22

Россияне впервые запустили "шахед", вооруженный ракетой - Флеш

16:52

"Назад не вернешь": Елена Тополя громко намекнула на причину развода

16:52

Почему собаки воют на сирену: ветеринар назвала причиныВидео

16:48

Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

16:48

Одежду на батарее сушить нельзя: экперты назвали целых две причины

16:47

Сработает даже в старых моделях: как легко подключить телефон к радио в авто

16:47

Зеленский сделал заявление о сроках окончания войны и поговорил с Уиткоффом

16:35

Россияне пытаются прорваться к логистическим коридорам ВСУ: что известно

16:08

Наибольшее продвижение РФ за год: названы территории, которые оккупировал враг

15:53

РФ похвасталась "захватом" Ставков и Новоселовки - в ВСУ раскрыли правдуВидео

15:34

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали егоВидео

15:33

"Из-под Питера привезли": видео со съемок "Холостяка" вызвало скандал в сетиВидео

15:33

Как назвать ребенка в 2026 году: красивые украинские имена, о которых уже все забылиВидео

15:32

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке корабля во время шторма за 65 секунд

15:28

Куда стоит вложить 100 тыс. гривен: эксперт назвал самые прибыльные варианты

14:56

Люди устроили бунт: возмущенные жители Мариуполя обратились к Путину с требованием

14:47

В ЕС выдали ультиматум Трампу из-за мирного соглашения по Украине - что известно

14:46

Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

14:41

Женщина клонировала покойную собаку за $50 тысяч, но вскоре пожалела

Реклама
14:37

Когда состоится встреча Виткоффа с Путиным: в Кремле назвали точную дату и время

14:26

"Которыми поразили российские танкеры": Ани Лорак отметили за донаты ВСУ

14:23

Еще не поздно: как и зачем пригибать малину на зимуВидео

14:01

Идеальное горячее блюдо на праздничный стол: рецепт вкусного мяса с ананасами

13:44

Отвод ВСУ с Донбасса: военный рассказал о судьбе украинских территорий

13:42

Давление в шинах зимой падает быстрее: когда и как часто нужно накачивать колеса

13:41

Почему 2 декабря нельзя оставлять на столе объедки: какой церковный праздник

13:32

"Пропадает мой любимый": жена Решетника иронично высказалась о его работе

13:21

Скрыла правду: Alyona Alyona высказалась про участие Jerry Heil в Нацотборе

13:21

Ракетный удар по Днепру: количество погибших и пострадавших резко возросло

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотап
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять