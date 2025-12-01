В Покровске появилась новая "смертельная зона": военный описал, что там происходит

В Покровске на сегодня сложные погодные условия - плотный туман, низкая видимость.

Военный рассказал о новой весомой kill-зоне в Покровске

Основные факты:

Линия боестолкновения в Покровске сейчас проходит по железнодорожному пути

Густой туман и низкая видимость создают "серые зоны"

Украинские подразделения активно уничтожают вражескую пехоту штурмовыми действиями и управляемыми авиакомплексами

В Покровске ситуация остается напряженной: линия боестолкновения сейчас проходит прямо по железнодорожным путям. Об этом в эфире Киев24 сообщил начальник отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады Артем Прибыльнов.

По его словам, город накрыли сложные погодные условия - густой туман и низкая видимость. Это затрудняет обнаружение противника, который пытается просачиваться малыми группами. В результате появляются так называемые "серые зоны" - территории, которые не контролируются ни одной из сторон.

Прибыльнов отметил, что железнодорожный путь стал серьезной преградой для врага: открытая местность превратилась в опасную "kill-зону", где украинские подразделения активно уничтожают противника штурмовыми действиями и управляемыми авиакомплексами.

"В Покровске очень много вражеской пехоты, ее постоянно уничтожают. Иногда это выглядит как очень жуткие картины", - отметил офицер.

Он добавил, что глинистый грунт затрудняет передвижение противника, а погодные условия одновременно создают и проблемы, и возможности для украинских военных. В частности, туман позволяет проводить ротацию сил менее заметно.

Какие дальнейшие планы РФ - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду заявил, что во время зимнего наступления россиян их основной задачей будет - захват Донецкой и Запорожской областей.

"Абсолютно точно россияне будут растягивать нас по флангам, в частности, в Харьковской области, в основном - в районе Волчанска, то есть на Купянском направлении. Плюс - в Херсонской области, где противник продолжит давить на Херсон", - считает он.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины остановили оккупационные войска страны-агрессора России вдоль железной дороги на севере города Покровск, что в Донецкой области. Украинским военным удалось занять правильную полосу обороны.

Ранее командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол заявил, что Покровск продолжает обороняться, и украинские силы до сих пор удерживают свои позиции в городе и контролируют часть его районов.

Накануне сообщалось, что в Покровске плотный туман существенно усложнил работу украинских подразделений, особенно воздушной разведки. Это ограничивает видимость, а также возможность выявлять и уничтожать противника.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

