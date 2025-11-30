'Подняли флаг РФ': командующий ДШВ сделал жесткое заявление о 'потере Покровска'

Апостол отмечает, что слухи о якобы захвате Покровска являются фейками, которые деморализуют военных и не соответствуют реальной ситуации на фронте.

Командующий ДШВ сделал жесткое заявление о Покровске / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

О чем сказал командующий ДШВ:

Распространение тезисов о якобы окружении или оккупации Покровска демотивирует военных

Оборонительная операция в Покровске продолжается

Установление флагов не свидетельствует о контроле над территорией

Распространение заявлений о якобы потере или окружении Покровска в Донецкой области российскими войсками негативно влияет на моральное состояние украинских защитников и вредит оборонительным усилиям. Об этом в эфире телемарафона сообщил командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол.

Он отметил, что в информационном пространстве постоянно циркулируют слухи о боях в районе Покровска, и периодически появляются заявления, что город уже якобы перешел под контроль оккупантов. Такие сообщения вызывают недоумение и вопросы у военных, которые продолжают удерживать свои позиции.

Апостол подчеркнул, что подобные необдуманные заявления подрывают боевой дух и деморализуют личный состав.

"Я - военный и не понимаю, для чего вы это делаете. Вы влияете на наших бойцов, на командиров, которые стоят там в обороне. Человек, который кричал, что Покровск потерян, где он? Извинился, или должен был бы извиниться, или закрыться? У нас война, и такими действиями вы вредите", - подчеркнул он.

Командующий Десантно-штурмовых войск отметил, что Покровск продолжает обороняться, и украинские силы до сих пор удерживают свои позиции в городе и контролируют часть его районов.

Он также объяснил ситуацию с российскими флагами, которые враг иногда вывешивает на отдельных зданиях, создавая иллюзию установления контроля.

По словам генерала, появление такого флага не свидетельствует о реальной оккупации, ведь это может быть единичный эпизод, когда российский военный мог быстро проникнуть, установить символику страны-агрессора и погибнуть уже через несколько часов или позже.

"Мы флаги вешать не будем, но определенные районы Покровска уже находятся под нашим контролем", - резюмировал он.

Покровск / Инфографика: Главред

Какая сейчас ситуация в Покровске - мнение эксперта

Как писал Главред, украинские военные остановили продвижение российских оккупантов вдоль железной дороги на северной окраине Покровска в Донецкой области и смогли занять выгодную оборонительную позицию. Как сообщил в комментарии 24 каналу глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, Вооруженные силы регулярно проводят рейды и очищают город от небольших вражеских групп.

Эксперт также проанализировал действия российских войск в Покровске. По его словам, РФ имеет численное преимущество и постоянно перебрасывает на это направление дополнительные подразделения. Часть из них украинские защитники ликвидируют, тогда как другие пытаются закрепиться на местности.

"Но самое главное то, что на Покровском направлении благодаря грамотно выстроенной обороне сорваны все планы Путина", - подчеркнул он.

Бои за Покровск - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, густой туман серьезно осложнил работу украинских подразделений, особенно воздушной разведки в Покровске Донецкой области. Снижение видимости влияет на возможности выявлять и поражать противника. Об этом сообщил 7-й корпус Десантно-штурмовых войск.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в пределах города удалось освободить от оккупантов более 10 квадратных километров.

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что российские войска не смогут захватить Покровск до конца года.

О персоне: Олег Апостол Олег Апостол родился 17 апреля 1987 года в Ивано-Франковске. В 2008 году окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного по специальности "Боевое применение и управление действиями подразделений аэромобильных войск". С 2014 года участвует в боевых действиях на востоке Украины. Отличился в боях за Славянск, обороне Луганского аэропорта и освобождении Николаевской ТЭЦ. В 2018 году стал командиром батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году участвовал в обороне и освобождении населенных пунктов Николаевской области. С конца 2022 года его подразделения успешно вели оборонительные и наступательные действия в Донецкой, Харьковской и Луганской областях. С августа 2024 года 95-я бригада под его командованием участвовала в операции Сил обороны Украины на территории Курской области. 29 ноября 2024 года назначен заместителем Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. 26 февраля 2025 года ему присвоено звание бригадного генерала. 3 июня 2025 года назначен командующим Десантно-штурмовых войск Украины. Герой Украины.

