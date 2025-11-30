Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Подняли флаг РФ": командующий ДШВ сделал жесткое заявление о "потере Покровска"

Юрий Берендий
30 ноября 2025, 13:23
1637
Апостол отмечает, что слухи о якобы захвате Покровска являются фейками, которые деморализуют военных и не соответствуют реальной ситуации на фронте.
'Подняли флаг РФ': командующий ДШВ сделал жесткое заявление о 'потере Покровска'
Командующий ДШВ сделал жесткое заявление о Покровске / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

О чем сказал командующий ДШВ:

  • Распространение тезисов о якобы окружении или оккупации Покровска демотивирует военных
  • Оборонительная операция в Покровске продолжается
  • Установление флагов не свидетельствует о контроле над территорией

Распространение заявлений о якобы потере или окружении Покровска в Донецкой области российскими войсками негативно влияет на моральное состояние украинских защитников и вредит оборонительным усилиям. Об этом в эфире телемарафона сообщил командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол.

Он отметил, что в информационном пространстве постоянно циркулируют слухи о боях в районе Покровска, и периодически появляются заявления, что город уже якобы перешел под контроль оккупантов. Такие сообщения вызывают недоумение и вопросы у военных, которые продолжают удерживать свои позиции.

видео дня

Апостол подчеркнул, что подобные необдуманные заявления подрывают боевой дух и деморализуют личный состав.

"Я - военный и не понимаю, для чего вы это делаете. Вы влияете на наших бойцов, на командиров, которые стоят там в обороне. Человек, который кричал, что Покровск потерян, где он? Извинился, или должен был бы извиниться, или закрыться? У нас война, и такими действиями вы вредите", - подчеркнул он.

Командующий Десантно-штурмовых войск отметил, что Покровск продолжает обороняться, и украинские силы до сих пор удерживают свои позиции в городе и контролируют часть его районов.

Он также объяснил ситуацию с российскими флагами, которые враг иногда вывешивает на отдельных зданиях, создавая иллюзию установления контроля.

По словам генерала, появление такого флага не свидетельствует о реальной оккупации, ведь это может быть единичный эпизод, когда российский военный мог быстро проникнуть, установить символику страны-агрессора и погибнуть уже через несколько часов или позже.

"Мы флаги вешать не будем, но определенные районы Покровска уже находятся под нашим контролем", - резюмировал он.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Какая сейчас ситуация в Покровске - мнение эксперта

Как писал Главред, украинские военные остановили продвижение российских оккупантов вдоль железной дороги на северной окраине Покровска в Донецкой области и смогли занять выгодную оборонительную позицию. Как сообщил в комментарии 24 каналу глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, Вооруженные силы регулярно проводят рейды и очищают город от небольших вражеских групп.

Эксперт также проанализировал действия российских войск в Покровске. По его словам, РФ имеет численное преимущество и постоянно перебрасывает на это направление дополнительные подразделения. Часть из них украинские защитники ликвидируют, тогда как другие пытаются закрепиться на местности.

"Но самое главное то, что на Покровском направлении благодаря грамотно выстроенной обороне сорваны все планы Путина", - подчеркнул он.

Бои за Покровск - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, густой туман серьезно осложнил работу украинских подразделений, особенно воздушной разведки в Покровске Донецкой области. Снижение видимости влияет на возможности выявлять и поражать противника. Об этом сообщил 7-й корпус Десантно-штурмовых войск.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в пределах города удалось освободить от оккупантов более 10 квадратных километров.

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что российские войска не смогут захватить Покровск до конца года.

Другие новости:

О персоне: Олег Апостол

Олег Апостол родился 17 апреля 1987 года в Ивано-Франковске. В 2008 году окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного по специальности "Боевое применение и управление действиями подразделений аэромобильных войск".

С 2014 года участвует в боевых действиях на востоке Украины. Отличился в боях за Славянск, обороне Луганского аэропорта и освобождении Николаевской ТЭЦ. В 2018 году стал командиром батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году участвовал в обороне и освобождении населенных пунктов Николаевской области.

С конца 2022 года его подразделения успешно вели оборонительные и наступательные действия в Донецкой, Харьковской и Луганской областях. С августа 2024 года 95-я бригада под его командованием участвовала в операции Сил обороны Украины на территории Курской области. 29 ноября 2024 года назначен заместителем Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. 26 февраля 2025 года ему присвоено звание бригадного генерала.

3 июня 2025 года назначен командующим Десантно-штурмовых войск Украины. Герой Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск ДШВ Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Подняли флаг РФ": командующий ДШВ сделал жесткое заявление о "потере Покровска"

"Подняли флаг РФ": командующий ДШВ сделал жесткое заявление о "потере Покровска"

13:23Фронт
Украинские силы оттеснили РФ на ключевом направлении и пошли вперед – ISW

Украинские силы оттеснили РФ на ключевом направлении и пошли вперед – ISW

12:31Фронт
"Война не закончится": Залужный предупредил о решающем ударе, который готовит Россия

"Война не закончится": Залужный предупредил о решающем ударе, который готовит Россия

11:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжение

Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжение

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Неспокойная ночь в России: дроны атаковали несколько объектов, начался пожар

Неспокойная ночь в России: дроны атаковали несколько объектов, начался пожар

Последние новости

13:27

"Просто разбивает все в пух и прах": названо лучшее авто 2025 года

13:23

"Подняли флаг РФ": командующий ДШВ сделал жесткое заявление о "потере Покровска"

13:12

Выдержит даже -20 градусов: как сделать дешевый омыватель стекла для авто домаВидео

12:59

Не прошел "кастинг вер": какая комичная причина помешала Владимиру принять ислам

12:50

Гороскоп Таро на завтра 1 декабря: Овнам - хороший день, Девам - доверять

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
12:44

"Трамп готовит ловушку для Украины": раскрыт замысел россиян относительно переговоров

12:31

Украинские силы оттеснили РФ на ключевом направлении и пошли вперед – ISW

12:18

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

11:58

"Война не закончится": Залужный предупредил о решающем ударе, который готовит Россия

Реклама
11:45

Можно ли гадать и вредить на Андрея: священник дал однозначный ответВидео

11:43

В РФ жестко взялись за Долину и отменяют везде, где только можно

11:32

Неспокойная ночь в России: дроны атаковали несколько объектов, начался пожарВидео

11:26

Китай должен склонить Россию к прекращению войны: на кону важный визит и решение

10:27

Тысячи дронов и бомб против украинцев: Зеленский ответил на удар по ВышгородуВидео

10:16

Гороскоп на завтра 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

09:55

Температура упадет до -5 градусов: какой будет погода в первые дни декабря

09:55

Все движется к завершению, нам нужно продержаться три месяцамнение

09:50

Действительно ли крах линии фронта в Украине неизбежен: в ISW дали четкий прогноз

09:30

Прошел через настоящий ад: погиб сержант разведки "Кинг"Эксклюзив

09:08

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

Реклама
08:55

РФ жестоко атаковала Киевщину: горит многоэтажка, есть погибшие и пострадавшие

08:13

У Путина не осталось шансов не пойти на мир: РФ поставили жесткий ультиматум

05:37

Скорлупа слетит сама: повар рассказал, как быстро почистить вареные яйца

04:47

"Две сильные любви": Ольга Мартыновская сделала заявление об отношениях

03:41

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

02:21

Больше вреда чем пользы: какие продукты эксперты не советуют мыть перед приготовлением

01:33

Поймают волну удачи: какие знаки зодиака будут самыми счастливыми в сезон Стрельца

29 ноября, суббота
23:48

Как правильно прогревать дизельные и бензиновые двигатели - названо точное время

23:09

Украина проведет "решающие" переговоры с США: в СМИ раскрыли дату и место

22:05

Посланник Путина тайно соблазнял команду Трампа выгодами от "дружбы" с РФ - WSJ

21:00

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

20:11

10 часов пролежало под плитой: в Киевской области спасли еще одну жизньФото

19:52

Погода перейдет в календарную зиму: синоптики дали новый прогноз

19:51

"Что даст горстка Tomahawk": в WSJ раскрыли, как Уиткофф блокировал поставки ракет

19:25

В Покровске оборонительная операция существенно затруднена: в ДШВ раскрыли причину

18:53

Часов в темноте будет значительно больше: новые графики отключения света на 30 ноября

18:19

"Был моим другом до и будет после": Ермак впервые прокомментировал увольнение

18:15

В Украине появится первая платная дорога: где ее построят

17:58

Большой церковный праздник Андрея-2025: приметы и строгие запреты 30 ноября

17:32

Трамп объявил небо над Венесуэлой "полностью закрытым": что он задумал

Реклама
16:34

На 17% дешевле, чем год назад: в Украине резко упали цены на базовый продукт

16:32

Не Львов и не Киев: где впервые спели гимн Украины, стало известно только сейчасВидео

16:09

Время менять план обороны: Зеленский провел важное совещание с Будановым и Шмыгалем

15:41

Опытные хозяйки посыпают огород крупой: для чего они так делают

15:40

От хаоса к триумфу: какой судьбоносный выбор предстоит Львам в 2026 годуВидео

15:40

Три и восемь лет: Остапу Ступке огласили приговор за "пьяное" ДТП

15:34

Страшная ночь: звезда "Спіймати Кайдаша" показала последствия прилета в Киеве

15:01

Морские дроны СБУ взорвали два подсанкционных нефтетанкера "теневого флота" РФ - СМИ

15:00

Испортите себе праздник: где нельзя ставить елку

14:58

Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжениеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять