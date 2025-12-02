Путин поручил создать "зону безопасности" вдоль украинской границы: какие области под угрозой

Путин заявил о намерении расширить оккупацию на приграничье. Вероятно, речь идет о Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Путин поручил создать "зону безопасности" вдоль украинской границы / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот

Главное:

Путин приказал создать "зону безопасности" вдоль северной границы Украины

Вероятно, речь идет о попытках оккупации приграничных территорий Украины

Сейчас армия РФ удерживает небольшой плацдарм на Сумщине и наступает возле Волчанска на Харьковщине

Российский диктатор Владимир Путин во время совещания с российским военным руководством заявил, что России якобы необходимо создать так называемую "зону безопасности" вдоль границы с Украиной в районе ответственности группировки "Север".

Предположительно, речь идет о расширении оккупации на приграничные районы Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Его заявление цитируют российские пропагандистские СМИ.

По его словам, это должно обеспечить "защиту российских территорий", однако фактически заявление означает попытку расширить зону контроля на приграничные территории Украины.

Во время выступления российский диктатор также повторил манипулятивный тезис, назвав ситуацию на фронте "трагедией для украинского народа".

По состоянию на сегодня оккупанты контролируют небольшой плацдарм на севере Сумской области, а также ведут наступательные действия в некоторых приграничных районах Харьковской области - в частности, в районе Волчанска.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что россияне в течение следующих недель будут делать много попыток давления на фронте и сопровождать это громкими заявлениями. Он добавляет, что это делается исключительно для западной аудитории и повышения ставок в дипломатии.

"По состоянию на сейчас, часть Волчанска под контролем Сил обороны Украины, также враг не захватил Купянск, но врал об этом. Тяжелые бои на фронте продолжаются, враг бросает много сил", - добавляет Коваленко.

При каких условиях закончится война - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отметил, что война завершится только тогда, когда окончательно появится новая система миропорядка.

Он отметил, что пока такого порядка еще не существует, и даже Дональд Трамп не имеет собственного видения новой глобальной модели. По словам эксперта, Трамп фактически реагирует на события и стремится приобщиться к формированию нового мирового устройства, применяя деловой стиль ведения переговоров.

Война России против Украины - последние новости по теме

Как сообщал Главред, в ближайшие недели Россия усилит информационное давление на Украину и Запад, сосредоточившись на срыве переговорных процессов и нагнетании паники относительно ситуации на фронте. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБОУ. Россия будет пытаться информационно сорвать переговоры о мире и обвинить Украину в нежелании завершения войны.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Кроме того, Россия активизировала наступление в районе Гуляйполя и пытается отрезать город с севера и продвинуться с восточного и северо-восточного направлений, отмечается в свежем отчете ISW.

