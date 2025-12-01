О чем договорились Украина и США перед визитом к Путину: названы самые спорные вопросы

Украина не согласовала с США на переговорах во Флориде гарантии безопасности для Киева в случае подписания мирного соглашения.

США и Украина обсудили мирные условия / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, сайт Кремля

Кратко:

Во Флориде обсуждались возможные сроки выборов в Украине и обмен территориями с РФ

Остаются открытыми вопросы гарантий безопасности для Украины

Территориальный обмен упирается в конституционные запреты обеих стран

На переговорах во Флориде украинская и американская стороны обсуждали возможные сроки проведения новых выборов в Украине и перспективу обмена территориями между Киевом и Москвой.

Как пишет The Wall Street Journal, представители Украины и США заявили, что встреча в Майами была продуктивной, а спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер вылетят в Россию в понедельник для продолжения переговоров.

"Другие важные вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности Украины со стороны США и Запада, а также вопрос о том, продолжит ли Кремль требовать международного признания территорий, оккупированных с начала полномасштабного вторжения", — говорится в материале.

Издание отмечает, что пока непонятно, готов ли глава РФ Владимир Путин пойти на уступки, которые позволят обеим сторонам согласиться на мирные условия.

Самый сложный вопрос переговоров

Журналисты отмечают, что крайне сложным является обсуждение вопроса обмена территориями. И России, и Украине необходимо будет решить вопрос о законности территориальных изменений, поскольку конституции обоих государств запрещают уступку территорий без изменений законодательства.

"Но в отличие от России, где Путин обладает полным контролем, дипломатические и юридические препятствия с украинской стороны значительно сложнее. Любое изменение границ Украины потребует проведения общенационального референдума", — говорится в статье.

Выборы в Украине

Авторы материала также отметили, что законодательство Украины запрещает проведение президентских и парламентских выборов во время действия военного положения. Поэтому сама перспектива проведения новых выборов является политически напряженным вопросом в Украине в условиях войны и может сделать Украину уязвимой для внешней кампании вмешательства в выборы со стороны России.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 30 ноября представители Украины и США встретились во Флориде, чтобы обсудить план завершения российско-украинской войны.

После встречи госсекретарь Марко Рубио заявил, что целью Вашингтона является прекращение войны так, чтобы она не возобновилась, а также создание условий для долговременного процветания Украины. Он подчеркнул: речь идет не только о восстановлении, а о том, чтобы Украина стала "сильнее и процветающей, чем раньше".

Рустем Умеров заявил, что встреча была продуктивной. Украинская сторона рассматривает эти переговоры как важный шаг в формировании долгосрочной стратегии развития государства.

По данным РБК-Украина, во Флориде пока не был согласован окончательный проект мирного соглашения. Стороны уделили внимание проблемным моментам и активно обсуждали вопросы территорий.

1 декабря спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Москву на встречу с главой России Владимиром Путиным, которая, вероятно, состоится 2 декабря.

Тем временем глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров из США отправляется в Париж, где в понедельник с визитом будет находиться президент Украины. Умеров лично доложит Зеленскому о результатах переговоров с США. Об этом сообщает Axios на основе общения с неназванными украинскими чиновниками.

Сработает ли мирный план Трампа: мнение эксперта

Политтехнолог Тарас Загородний считает, что мирный план Трампа не приведет к результату.

По его словам, позиция Путина как была, так и остается неизменной. Она базируется на двух его публичных выступлениях - 17 июня 2023 года и 14 июня 2024 года.

"Первое было посвящено так называемым "стамбульским соглашениям", где, по мнению Путина, ему кто-то что-то обещал, в том числе сокращение армии до 250 тыс. (россияне настаивали на 85 тыс.) и контроль над украинским тяжелым вооружением и тому подобное. Ну, и прочие фантазии Кремля. Вторая была посвящена "условиям прекращения огня". Это "выход Украины из четырех областей" и "отказ от НАТО". Ни он, ни его чинуши не отходят от этой позиции и не отойдут - царь не может давать слабину", - напомнил эксперт.

"Наша главная задача, как была, так и остается неизменной - масштабировать производство оружия и наращивать удары по российской энергетике. Еще неизвестно, как они эту зиму переживут", - добавил Загородний.

Другие новости:

