Украина передала США ответ на мирный план Трампа: СМИ узнали детали

Предложения Украины касались и самых сложных вопросов.

США получили документ с новыми идеями Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главное:

Украина прислала ответ по последнему проекту мирного плана США

Киев предложил новые идеи по наиболее спорным пунктам плана

Украина и США должны обсудить мирный план в виртуальном формате

Администрация президента США Дональда Трампа вчера, 10 декабря, получила пошаговый ответ от Украины относительно последнего проекта американского мирного плана.

Как сообщает издание Axios со ссылкой на собственные источники, глава украинской делегации для переговоров по миру Рустем Умеров направил обновленный вариант договора специальному посланнику президента США Джареду Кушнеру.

Какой ответ прислала Украина США США

Издание отмечает, что Украина прорабатывала свой ответ несколько дней, параллельно консультируясь с европейскими союзниками. Главные страны, которые принимали участие в этих консультациях - это Великобритания, Франция и Германия.

Украинский чиновник заявил, что соответствующий документ содержит комментарии и предложенные поправки относительно того, как сделать мирный план осуществимым. В частности Украина добавила новые идеи относительно того, как решить наиболее спорные вопросы - будущего временно оккупированных территорий и Запорожской АЭС.

Сегодня, 11 декабря, по данным украинского информатора издания, чиновники США и Украины проведут виртуальную встречу, на которой будут обсуждать конкретные части мирного плана США.

Как украинские чиновники комментируют мирный план США

Главред писал, что постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Украина не торгует своей территорией и суверенитетом.

В то же время, по его словам, Украина благодарна США за недавние мирные усилия. Мельник подтвердил, что Киев готов к конкретным шагам для восстановления всеобъемлющего, справедливого и длительного мира.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план США - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент США заявил, что Украине необходимо завершить войну. При этом он привел статистику о том, что якобы 82% украинцев поддерживают заключение мирного соглашения с РФ.

Накануне президент Зеленский сообщил, что Украина провела переговоры с США по восстановлению и экономическому восстановлению страны после войны. Киев презентовал свой взгляд на 20 базовых пунктов мирного плана.

Ранее в ЦПД при СНБО заявили, что Стив Уиткофф проводит переговоры с Кремлем по завершению войны от имени Соединенных Штатов. Несмотря на то, что его позиция по мирному урегулированию иногда совпадает с видением Москвы.

Больше новостей:

Об источнике: Axios Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

