Я не скрываю: Анна Кошмал показалась со своим мужем

Кратко:
- Что сделала Кошмал
- Почему она скрывает своего мужа
Украинская актриса Анна Кошмал впервые высказалась о том, почему на публике никогда не появляется ее муж, а также почему она не публикует фото с ним в своих социальных сетях.
Супруги посетили открытие "Резиденции Санты", что в Киеве на ВДНХ, и актриса дала небольшой комментарий относительно своего супруга.
По словам Кошмал, она не скрывает своего мужа. "Я просто его не публикую в соцсетях. Нет в этом какой-то огромной тайны. У человека просто есть право на какую-то приватность. Я вполне это уважаю, я его понимаю. Не знаю, что тут такого необычного. Я очень ценю приватность своей семьи. Каждый в нашей семье — это личность. Если муж не хочет сниматься, значит это его желание", — объяснила актриса.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что жена Виктора Павлика оказалась под капельницами. Екатерина Репяхова высказалась о состоянии своего здоровья.
Кроме того, стало известно о том, что Александра Кучеренко призналась, кто "поселился" в ее сердце.
Вас также может заинтересовать:
- Анна Кошмал показала мужа и дочь на редком фото
- "Отстаньте от себя": Анна Кошмал резко ответила, почему не худеет после родов
- "Звучит прилет в твой дом": Кошмал поделилась пережитым во время обстрела Киева
О персоне: Анна Кошмал
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред