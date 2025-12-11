Я не скрываю: Анна Кошмал показалась со своим мужем

Украинская актриса Анна Кошмал поделилась личным.

Анна Кошмал совершила редкий публичный выход с мужем/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Кошмал

Украинская актриса Анна Кошмал впервые высказалась о том, почему на публике никогда не появляется ее муж, а также почему она не публикует фото с ним в своих социальных сетях.

Супруги посетили открытие "Резиденции Санты", что в Киеве на ВДНХ, и актриса дала небольшой комментарий относительно своего супруга.

Анна Кошмал с сыном и дочерью / instagram.com/smorkovkina

По словам Кошмал, она не скрывает своего мужа. "Я просто его не публикую в соцсетях. Нет в этом какой-то огромной тайны. У человека просто есть право на какую-то приватность. Я вполне это уважаю, я его понимаю. Не знаю, что тут такого необычного. Я очень ценю приватность своей семьи. Каждый в нашей семье — это личность. Если муж не хочет сниматься, значит это его желание", — объяснила актриса.

Анна Кошмал с сыном/ фото: instagram.com, Анна Кошмал

О персоне: Анна Кошмал Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

