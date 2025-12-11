Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

Вы узнаете:
Солнечная энергетика Швеции, которую ещё пару лет назад называли одной из самых перспективных в Европе, столкнулась с глубоким кризисом.
На фоне массовых банкротств, падения спроса и экономических проблем шведы начали демонтировать свои солнечные панели — и эксперты предупреждают: такой же сценарий может вскоре повториться и в других странах Европы.
160 компаний обанкротились — больше, чем за весь прошлый год
По данным Brussels Signal, ссылающимся на финансовую фирму UC и отраслевые трекеры, сектор солнечных установок в Швеции переживает беспрецедентный обвал: 160 компаний объявлены неплатежеспособными — уже больше, чем за весь 2024 год.
Причины кризиса комплексные, и каждая из них ощутимо бьёт по домохозяйствам и бизнесу.
Почему шведы начали массово отказываться от солнечных панелей
1. Снижение господдержки
Ключевой удар нанесло решение правительства уменьшить налоговый вычет для "зелёных технологий" с 20% до 15% для проектов, оплаченных после 30 июня 2025 года.Для домохозяйств, которые рассчитывали на окупаемость, это стало сигналом к остановке инвестиций.
2. Высокие процентные ставки
Рост ставок сделал кредиты на солнечные системы слишком дорогими. Многие шведские семьи просто не готовы брать новые финансовые обязательства в условиях нестабильности.
3. Отрицательные цены на электроэнергию
Даже в солнечные дни производить свою энергию стало… невыгодно.На рынке всё чаще фиксируются отрицательные цены, когда стоимость киловатт-часа падает ниже нуля. Это делает домашнюю генерацию финансово бессмысленной.
4. Перенасыщение рынка и падение цен
Стоимость солнечных систем резко упала, прибыль компаний — тоже.В результате рушатся даже крупные игроки: компания Sun4Energy Sweden с оборотом 25 млн евро объявила о банкротстве.
Пострадавшие клиенты: деньги уплачены, установки не завершены
Наиболее драматичная часть кризиса — судьбы потребителей.
Многие внесли 20–50% предоплаты за системы, которые теперь никто не установит. Шансы вернуть деньги малы: агентство по защите прав потребителей рекомендует обращаться к администраторам банкротов, но в большинстве случаев деньги уже "сгорели".
Шведы переходят на домашние аккумуляторы, но и здесь хаос
Как новая альтернатива набирают популярность домашние батареи для хранения энергии. Но подключение идёт медленно:
- операторы электросетей перегружены заявками,
- сроки подключения постоянно сдвигаются,
- люди неделями ждут разрешений.
Почему это тревожный сигнал и для других стран
Эксперты предупреждают - если цены на электроэнергию и дальше будут нестабильными, а поддержка "зелёной энергетики" сокращаться, Швеция станет лишь первой ласточкой.
