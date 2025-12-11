Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

Как новая альтернатива набирают популярность домашние батареи для хранения энергии.

https://glavred.info/techno/skoro-i-do-nas-doytet-v-shvecii-lyudi-nachali-ubirat-skrysh-solnechnye-paneli-10723112.html Ссылка скопирована

В Швеции люди начали убирать скрыш солнечные панели / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какая ситуация с солнечными панелями в Европе

Чем их заменяют

Солнечная энергетика Швеции, которую ещё пару лет назад называли одной из самых перспективных в Европе, столкнулась с глубоким кризисом.

На фоне массовых банкротств, падения спроса и экономических проблем шведы начали демонтировать свои солнечные панели — и эксперты предупреждают: такой же сценарий может вскоре повториться и в других странах Европы.

видео дня

160 компаний обанкротились — больше, чем за весь прошлый год

По данным Brussels Signal, ссылающимся на финансовую фирму UC и отраслевые трекеры, сектор солнечных установок в Швеции переживает беспрецедентный обвал: 160 компаний объявлены неплатежеспособными — уже больше, чем за весь 2024 год.

Причины кризиса комплексные, и каждая из них ощутимо бьёт по домохозяйствам и бизнесу.

Почему шведы начали массово отказываться от солнечных панелей

1. Снижение господдержки

Ключевой удар нанесло решение правительства уменьшить налоговый вычет для "зелёных технологий" с 20% до 15% для проектов, оплаченных после 30 июня 2025 года.Для домохозяйств, которые рассчитывали на окупаемость, это стало сигналом к остановке инвестиций.

2. Высокие процентные ставки

Рост ставок сделал кредиты на солнечные системы слишком дорогими. Многие шведские семьи просто не готовы брать новые финансовые обязательства в условиях нестабильности.

3. Отрицательные цены на электроэнергию

Даже в солнечные дни производить свою энергию стало… невыгодно.На рынке всё чаще фиксируются отрицательные цены, когда стоимость киловатт-часа падает ниже нуля. Это делает домашнюю генерацию финансово бессмысленной.

4. Перенасыщение рынка и падение цен

Стоимость солнечных систем резко упала, прибыль компаний — тоже.В результате рушатся даже крупные игроки: компания Sun4Energy Sweden с оборотом 25 млн евро объявила о банкротстве.

Пострадавшие клиенты: деньги уплачены, установки не завершены

Наиболее драматичная часть кризиса — судьбы потребителей.

Многие внесли 20–50% предоплаты за системы, которые теперь никто не установит. Шансы вернуть деньги малы: агентство по защите прав потребителей рекомендует обращаться к администраторам банкротов, но в большинстве случаев деньги уже "сгорели".

Шведы переходят на домашние аккумуляторы, но и здесь хаос

Как новая альтернатива набирают популярность домашние батареи для хранения энергии. Но подключение идёт медленно:

операторы электросетей перегружены заявками,

сроки подключения постоянно сдвигаются,

люди неделями ждут разрешений.

Почему это тревожный сигнал и для других стран

Эксперты предупреждают - если цены на электроэнергию и дальше будут нестабильными, а поддержка "зелёной энергетики" сокращаться, Швеция станет лишь первой ласточкой.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Brussels Signal Brussels Signal — это англоязычный новостной интернет-портал, запущенный в 2023 году и базирующийся в Брюсселе (Бельгия). Сайт специализируется на аналитике, репортажах и комментариях о политике, экономике и общественной жизни в Европе, уделяя особое внимание событиям и решениям, связанным с Европейским Союзом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред