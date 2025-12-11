Экономическая Ялта-2: в WSJ узнали детали секретных документов Трампа по РФ и Украине

Американские предложения вызвали ожесточенные споры между США и их союзниками в Европе.

https://glavred.info/world/ekonomicheskaya-yalta-2-v-wsj-uznali-detali-sekretnyh-dokumentov-trampa-po-rf-i-ukraine-10723139.html Ссылка скопирована

План США по "реанимации" российской экономики вызывает раздор среди союзников в Европе / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главные тезисы:

США хотят использовать замороженные российские активы для масштабных проектов в Украине

Штаты предлагают восстановить поставки российских энергоресурсов в Европу

Европейские чиновники боятся, что РФ получит шанс усилить военный потенциал

Администрация президента США Дональда Трампа передала европейским коллегам серию документов, в которых изложено видение Вашингтона по восстановлению Украины и возвращению России в мировую экономику. Эти предложения вызвали ожесточенные споры за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. Результат может кардинально изменить экономическую карту континента.

Как пишет The Wall Street Journal, план США изложен в приложениях к текущим мирным предложениям, которые не являются публичными, но были описаны американскими и европейскими чиновниками.

видео дня

В документах подробно изложены планы американских финансовых компаний и других предприятий по использованию примерно $200 миллиардов замороженных российских активов для проектов в Украине, включая огромный новый центр обработки данных, который будет работать на энергии атомной электростанции, сейчас оккупированной российскими войсками.

В другом приложении изложена общая концепция США по выводу российской экономики из изоляции, в рамках которой американские компании инвестируют в стратегические сектора, от добычи редкоземов до бурения нефти в Арктике, и помогают восстановить поставки российских энергоносителей в Западную Европу и остальной мир.

Некоторые европейские чиновники, которые видели эти документы, заявили, что не уверены, стоит ли серьезно относиться к некоторым предложениям США.

В частности, один из чиновников сравнил их с замыслом Трампа по превращению Газы в "Ривьеру Ближнего Востока".

Другой чиновник, ссылаясь на предложенные энергетические соглашения между США и Россией, сказал, что это экономическая версия конференции 1945 года, на которой после Второй мировой войны была "разделена" Европа.

"Это как Ялта", — отметил чиновник.

В статье говорится, что Европа, которая стремится избавиться от зависимости от российского газа с момента вторжения РФ в Украину в 2022 году, чтобы лишить Кремль средств для финансирования войны и уменьшить собственную зависимость от стратегического соперника, не желает возобновлять закупку энергоносителей у страны, которую считает наибольшей угрозой своей безопасности.

Европейские чиновники хотят использовать те же замороженные российские средства, хранящиеся в европейских учреждениях, для предоставления займа Украине, которая сталкивается с нехваткой средств.

"Столкновение за столом переговоров теперь касается не только границ, но и все чаще бизнеса — и, что парадоксально, противопоставляет не только Россию Украине, но и США своим традиционным союзникам в Европе", - отмечают журналисты.

Европейские чиновники опасаются, что подход США даст России необходимую передышку для ускорения экономического роста и укрепления военного положения страны-агрессора.

В новой оценке западного разведывательного агентства, с которой ознакомилось издание, говорится, что Россия технически находится в рецессии уже шесть месяцев, и что проблемы управления военной экономикой при одновременном контроле цен представляют собой системный риск для ее банковского сектора.

Если американская точка зрения возобладает, это перечеркнет планы Европы по поддержке украинского правительства и еще больше укрепит экономическую изоляцию России. В результате, по словам нескольких чиновников, начнется лихорадочная гонка за продвижением вперед до того, как США навяжут свои собственные договоренности.

В свою очередь, американские чиновники, участвующие в переговорах, заявляют, что подход Европы быстро истощит замороженные средства. Вашингтон, с другой стороны, привлечет руководителей Уолл-стрит и миллиардеров из частных инвестиционных фондов для инвестирования этих денег и расширения объема доступных для инвестиций средств. Один из чиновников, участвовавших в переговорах, заявил, что под управлением США этот фонд может вырасти до 800 миллиардов долларов.

Переговорная группа США рассматривает совместную экономическую деятельность и энергетическую взаимозависимость как краеугольный камень своей философии "бизнес в обмен на мир": например, украинские центры обработки данных будут получать электроэнергию от оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе.

В понедельник на встрече в резиденции премьер-министра Германии на Даунинг-стрит, 10 с Зеленским и лидерами Франции и Великобритании канцлер Германии Мерц заявил, что он "скептически относится к предложениям США".

Журналисты отмечают, что активизация дипломатических поездок и саммитов в последние недели свидетельствует о том, что дебаты приближаются к бурному завершению.

Европейские лидеры провели 10 декабря телефонный разговор с Уиткоффом и встретятся в Париже на выходных. В понедельник, 15 декабря, они снова соберутся в Берлине. Представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут участвовать в переговорах по видеосвязи.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и ее европейские союзники прорабатывают "рамочный документ, гарантии безопасности и план восстановления".

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

По данным американского издания Axios, переговоры сосредоточилось на двух вопросах:

требовании России о том, чтобы Украина уступила весь Донбасс (включая части, которые не контролирует РФ);

просьбе Украины о надежных гарантиях безопасности со стороны США для предотвращения будущей российской агрессии.

При этом президент Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны США. Вашингтон требует от него согласиться с крупными территориальными и другими уступками.

10 декабря стало известно, что администрация Трампа получила пошаговый ответ от Украины относительно последнего проекта американского мирного плана. Глава украинской делегации для переговоров по миру Рустем Умеров направил обновленный вариант договора специальному посланнику президента США Джареду Кушнеру.

При каких условиях закончится война в Украине: мнение эксперта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что война России против Украины будет продолжаться независимо от персональных изменений во власти Кремля.

По его словам, даже физическая смерть президента РФ Владимира Путина не станет гарантией прекращения агрессии.

Тука допускает, что смена режима могла бы дать шанс на мир, однако считает маловероятным, что уход Путина автоматически приведет к трансформации политической системы России.

"Война в Украине будет продолжаться. И даже физическая смерть Путина не гарантирует того, что Россия остановит войну. Если его смерть приведет к смене режима, то будет шанс на установление мира. Но я не думаю, что смерть Путина обязательно повлечет за собой изменение политического устройства РФ", - сказал Тука в комментарии Главреду.

Другие новости:

О персоне: Георгий Тука Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред