Комбинированная атака на Украину: россияне ударили по энергетике дронами и ракетами

Что известно:
- РФ ударила по Украине дронами и ракетами
- Россияне били по объектам энергетики
- Удары зафиксированы на 34 локациях
Российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Под атакой были объекты критической инфраструктуры. Враг бил по регионам ракетами и ударными дронами. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В общем россияне применили 154 воздушных целей: три баллистические ракеты "Искандер-М" из Курской области и дроны типа "Шахед". Ударные дроны были запущены с таких направлений: Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское, Чауда.
Большинство ударов были нанесены по Кременчугу, Одесской области и прифронтовой территории.
Украинские силы делали все возможное, чтобы отразить вражескую атаку. Всего было сбито или подавлено 85 воздушных целей:
- 83 "Шахеда",
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М".
Были зафиксированы попадания 69-ти ударных дронов и одной баллистической ракеты на 34 локациях.
Как писал Главред, в ночь на 7 декабря, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами "Кинжал", которые были выпущены с бортов МиГ-31К. На Киевскую область налетели вражеские дроны типа "Шахед". Под атакой оказался Фастов. В Кременчуге Полтавской области также прозвучали мощные взрывы. Враг нанес комбинированный удар по городу.
Кроме того, российские оккупанты перешли к новой тактике воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, враг впервые нацелился на объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными из-за их ключевой роли в обеспечении жизни миллионов людей. Об этом пишет военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на атаку РФ. За неделю россияне осуществили пуски более 1600 ударных дронов, около 1200 КАБов и почти 70 ракет различных типов. Под атакой были объекты инфраструктуры, которые поддерживают обычную жизнь.
Что такое Воздушные силы ВС Украины?
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.
