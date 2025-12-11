"До последнего надеялись": известная пиарщица раскрыла детали болезни покойного Adam

Близким Михаила Клименко сложно поверить, что его жизнь закончилась так быстро.

Михаил Клименко умер - что известно о болезни Adam / коллаж: Главред, фото: instagram.com/adamukraine, facebook.com/misha.klimenko.3

Adam Клименко умер в возрасте 38 лет

Юла прокомментировала болезнь музыканта

19 ноября украинский певец и лидер группы Adam Михаил Клименко впал в кому, а 7 декабря его не стало - последние месяцы своей жизни артист боролся с туберкулезным менингитом, последствия которого и унесли его жизнь.

По воспоминаниями пиарщицы Юлы, которая вместе с мужем Анатолием Анатоличем поддерживала близкие отношения с семьей Клименко, до госпитализации Adam время от времени испытывал головные боли, но не придавал им большого значения.

"Как он заболел, трудно сказать. Знаю, что некоторое время жаловался на головную боль, но списывал это на переутомление или защемление мышц. Думаю, как востребованный артист он просто не уделял должного внимания первым звоночкам. Переутомление, переезды, многочисленные концерты — все списывал на привычные трудности гастрольной жизни", - рассказала она в беседе с Oboz.ua.

Миша Клименко и Юла / фото: instagram.com/yulattt

Также Юла добавила, что перед тем, как Адам Клименко попал в реанимацию, а затем впал в кому, он чувствовал себя неплохо, и даже готовился к выписке, но чуда не случилось.

"К большому сожалению, я узнала одной из первых, что он попал в больницу. Мы переписывались, и через какое-то время сообщил, что уже чувствует себя намного лучше. Его даже должны были выписывать. Запланировали на пятницу, а в четверг вечером состояние ухудшилось. Потом — реанимация, кома… И все равно до последнего мы надеялись, что все будет хорошо", - говорит PR-менеджер.

Михаил Клименко / фото: instagram.com/adamukraine

О группе Adam Adam - украинская группа. Основана в 2015 году в Киеве Михаилом Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и Сашей Норовой (вокалистка, актриса, танцовщица и художница). Группа состоит из Михаила Клименко (вокал, клавиши), Саши Норовой (вокал, танцы), Максима Козаченко (гитара), Андрея Гриценко (барабаны) и Вячеслава Шевченко (звук), сообщает Википедия.

