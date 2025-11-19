Известный украинский музыкант впал в кому - детали

Кратко:
- Михаил Клименко находится в коме
- Два месяца артист борется с тяжелой формой менингита
Украинский певец, сооснователь и лидер группы Adam Михаил Клименко уже второй месяц находится в больнице. После длительного лечения артист впал в кому.
Об этом сообщается на странице музыканта в Instagram. У Клименко развилась тяжелая болезнь - туберкулезный менингит.
"После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме. Пожалуйста, молитесь за него", - пишут в социальных сетях. Было также опубликовано фото музыканта из больничной палаты, а также номера карт, где собирают деньги на лечение Михаила Клименко.
О группе Adam
Adam - украинская группа. Основана в 2015 году в Киеве Михаилом Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и Сашей Норовой (вокалистка, актриса, танцовщица и художница). Группа состоит из Михаила Клименко (вокал, клавиши), Саши Норовой (вокал, танцы), Максима Козаченко (гитара), Андрея Гриценко (барабаны) и Вячеслава Шевченко (звук), сообщает Википедия.
