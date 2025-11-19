Известный украинский музыкант впал в кому - детали

Михаил Клименко из группы Adam борется с тяжелой болезнью.

Adam Михаил Клименко в больнице - что случилось с певцом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/adamukraine

Кратко:

Михаил Клименко находится в коме

Два месяца артист борется с тяжелой формой менингита

Украинский певец, сооснователь и лидер группы Adam Михаил Клименко уже второй месяц находится в больнице. После длительного лечения артист впал в кому.

Об этом сообщается на странице музыканта в Instagram. У Клименко развилась тяжелая болезнь - туберкулезный менингит.

"После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме. Пожалуйста, молитесь за него", - пишут в социальных сетях. Было также опубликовано фото музыканта из больничной палаты, а также номера карт, где собирают деньги на лечение Михаила Клименко.

Adam Михаил Клименко в больнице - что случилось с певцом / фото: instagram.com/adamukraine

О группе Adam Adam - украинская группа. Основана в 2015 году в Киеве Михаилом Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и Сашей Норовой (вокалистка, актриса, танцовщица и художница). Группа состоит из Михаила Клименко (вокал, клавиши), Саши Норовой (вокал, танцы), Максима Козаченко (гитара), Андрея Гриценко (барабаны) и Вячеслава Шевченко (звук), сообщает Википедия.

