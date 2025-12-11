"Она моя сила": что известно о жене Роберта Бровди (Мадяра)

Жена Роберта Бровди Наталья является его музой на протяжении уже 30 долгих лет. Пара воспитывает двоих детей.

Как выглядит жена Роберта Бровди (Мадяра) / Коллаж Главред, фото Роберт Бровди/Facebook

Украинский военнослужащий, майор, командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди (Мадяр) счастливо женат уже много лет, а если конкретнее то 30. Его супругу зовут Наталья, она родом из Ужгорода.

Главред разбирался, чем занимается супруга военнослужащего и чем она живет.

Жена Мадяра - что о ней известно

Наталья Бровди является меценатом и активной общественной деятельницей. Еще до начала полномасштабного вторжения террористической России в Украину, пара активно увлекалась искусством и даже создала свой собственный культурно-художественный фонд Brovdi Art. Накануне Наталья Бровди вместе с супругом занимались собирательством "закарпатской школы" живописи.

Роберт и Наталья Бровди вместе 30 лет / Фото Facebook/Роберт Бровди

В 2016 году на базе своего фонда, Бровди организовала студенческий конкурс живописи "Серебряный мольберт". В 2017 году конкурс "Серебряный мольберт" получил статус международного.

Наталья и Роберт Бровди увлекается искусством / Фото Роберт Бровди/Facebook

Сообщалось, что Наталья Бровди ставила перед собой цель сделать Ужгород центром искусства в Украине.

Чем занимается жена Роберта Бровди сейчас

Некоторые СМИ пишут, что Наталья Бровди— душа семьи, которая держит тыл, пока ее супруг противостоит россиянам на войне. Кроме того, известно, что она часто сопровождает его на мероприятиях, и их называют образцовой парой.

Наталья и Роберт Бровди увлекается искусством / Фото Роберт Бровди/Facebook

Жена Роберта Бровди сейчас поддерживает волонтерские инициативы, собирая средства на дроны для Birds of Magyar. В 2025 году Наталья организовала выставку украинских художников, чтобы показать, что культура — это тоже оружие. Роберт Бровди говорит о ней: "Она моя сила, без Натальи я бы не смог выжить".

К слову, военный не стесняется показать свою любовь к жене и выкладывает на своей странице в Instagram посты, посвященные ей.

Мадяр о своей жене Наталье / Фото Instagram/robert_madyar

Что нужно знать о жене Мадяра Наталье Бровди?

В 2023 году, вначале полномасштабного вторжения России в Украину, Best.in.ua опубликовал наверное самые точные слова, характеризующие отношения этой пары.

Так, редакция спросила у Натальи, каким был самый счастливый день вместе за этот ужасный год (2023 - ред.), несмотря ни на что, и вот что она ответила:

"Я села в поезд в Киеве и ехала к самому любимому мужчине в моей жизни! 23 июня 2022 года на перроне вокзала я обняла того, с кем разлучила меня эта проклятая война. Впервые наша разлука длилась 120 дней. Иногда мне казалось, что прошли годы, иногда будто вчера мы были вместе. Время то замедлялось, то ускорялось. Перед глазами мелькали воспоминания, как на ленте старых фотографий, кадр за кадром очень замедленно. Жизнь разделилась на "до" и "после".

Наталья и Роберт Бровди (Мадяр) / Фото Best.in.ua

"Я иду к тебе, я иду к тебе"… Мне кажется, что эти совмещенные между собой слова, я повторила миллион раз. Чем меньше становилось расстояние между нами, тем громче билось мое сердце. Эти толчки волнами расходились по всему телу. Я вышла из вагона и взглядом искала его… Дальше были разбросаны вещи по перрону и я бежала. Бежала и не верила, что все это действительно происходит с нами. Я не помню, сколько времени мы простояли в объятиях и не знаю с какой скоростью в тот момент билось мое сердце, и я навсегда запомнила его глаза и самые крепкие объятия! Что такое 120 дней в сравнении с 27-ми годами совместной жизни? Это вечность!".

Пара воспитывает двоих взрослых сыновей.

О персоне: "Мадяр" Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известный проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

