Сырский раскрыл главные цели ВСУ и предупредил о попытках РФ переломить ход войны

Силы обороны Украины стойко удерживают определенные рубежи, подчеркнул Александр Сырский.

Александр Сырский посетил южную оперативную зону / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские оккупационные войска усиливают свою группировку и не прекращают попыток переломить ход боевых действий в свою пользу.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил во время очередной рабочей поездки в Южную оперативную зону, где провел встречу с командным составом органов военного управления, воинских частей и подразделений, задействованных в выполнении боевых задач по отражению вооруженной агрессии РФ.

По его словам, Силы обороны Украины стойко удерживают определенные рубежи.

"Наши цели неизменны - наносить противнику максимальные потери с целью его истощения, освобождения украинских территорий, сохранения жизней наших воинов", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Он уточнил, что во время поездки сосредоточил внимание на слаженности и улучшении взаимодействия в зонах ответственности. Также скоординировали дальнейшие действия для ведения эффективной активной обороны.

Кроме того, Сырский заслушал доклады командиров и отдал необходимые распоряжения для лучшего обеспечения наших подразделений боеприпасами, БПЛА и другими материально-техническими средствами.

Десантники ВСУ продвинулись на фронте: актуальная информация

Подразделения ВСУ смогли прорвать оборону противника на Александровском направлении, в районе границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Особо отличились разведывательные группы "CG132", входящие в состав 132-го отдельного разведывательного батальона 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, продемонстрировавшие высокую эффективность в ходе операции.

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Читайте также:

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

