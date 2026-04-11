Женщина осматривала подвал дома 1923 года и нашла тайник: что в нем было

Женщина спустилась в подвал и наткнулась на скрытое пространство в стене. То, что она увидела внутри, полностью изменило ее впечатление о доме.

Женщина нашла тайник в подвале старого дома

Владелица старого дома, построенного в 1923 году, сделала странное открытие, которое полностью изменило ее представление о собственном жилье. Дом привлек ее еще несколько лет назад своей прочной конструкцией, атмосферой и характером, присущим зданиям с историей. Но настоящий "сюрприз" ждал в подвале.

В один из вечеров, около девяти часов, женщина решила внимательнее осмотреть помещение. Взяв фонарик и лестницу, хозяйка спустилась вниз и начала изучать стены. Именно тогда она заметила узкий проем между балками, ведущий в выступающую часть фундамента. Об этом пишет Mirror.

Тайник, который сначала показался полезным

Сначала женщина не придала находке особого значения. Более того, ей даже показалось, что это пространство можно использовать с пользой. Например, провести через него кабели для обустройства домашнего офиса.

Однако любопытство все же взяло верх. Поднявшись по лестнице и заглянув внутрь, она направила луч фонарика в темное пространство. Уже через секунду ей стало ясно, что внутри находится нечто странное.

Шокирующая находка за стеной

Чтобы рассмотреть все лучше, женщина включила камеру на телефоне и сделала несколько снимков. Когда изображение стало четким, она не поверила своим глазам. За стеной находилась аккуратно сложенная пирамида из пустых бутылок виски.

По словам женщины, их было сотни, словно кто-то намеренно создавал эту "коллекцию". Все они оказались одной марки (Lord Calvert) и разных объемов. Хозяйке удалось достать лишь около десяти бутылок, ведь остальные находились слишком глубоко.

Похожие пустые бутылки Lord Calvert женщина нашла у себя в подвале / Фото: Etsy

Позже женщина решила узнать, как подобное могло оказаться внутри стены. Сосед быстро пролил свет на ситуацию. По его словам, прежний владелец дома много времени проводил в подвале, занимаясь столярными работами, и при этом имел привычку часто выпивать.

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

