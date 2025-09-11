Пара приобрела дом и была шокирована находкой в саду: что обнаружили новые хозяева

Вкратце:
- Пара купила новый дом
- В саду новые владельцы квартиры нашли брошенную собаку
- Зоозащитники показали, как животное изменилось после спасения
Пара, которая недавно купила дом, была шокирована сюрпризом от предыдущих владельцев. Новые хозяева обнаружили 10-летнюю собаку, привязанную к дереву в их саду. Историю инцидента рассказали в организации Animal Rescue.
Оказалось, что 10-летнее животное, которое бросили хозяева, имело проблемы со здоровьем, поэтому новые владельцы дома активно пытались улучшить самочувствие собаки. Домашнего любимца зовут Молли.
Под видео написали, что новые владельцы приняли собаку в свою семью и обещают, что Молли никогда не покинут и сделают все, чтобы животное чувствовало себя в безопасности.
"Благодаря бережному уходу и бесконечной любви Молли медленно начала доверять, проявляя благодарность поцелуями и маханием хвостом. Теперь она радуется новым пушистым друзьям, играм и даже небольшим приключениям", - рассказала пара.
В видео владельцы дома рассказывают, как впервые увидели Молли привязанной к дереву. Также в записи показаны кадры, как животное изменилось после спасения новой семьей: как оно ест, играет и налаживает отношения с другими животными.
Молли, очевидно, быстро полюбила своих новых хозяев после того, как они проявили к ней доброту.
Иногда животным нужно лишь немного нежности и внимания, чтобы напомнить им об их ценности.
