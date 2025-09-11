"Редкий случай": мужчина ожил в морге после официальной смерти

Кратко:
- Пациент 1 сентября был доставлен в больницу для лечения
- Утром следующего дня у него остановилось сердце и дыхание
- Родственник заметил, что "тело" их близкого еще дышало
В Бразилии в муниципалитете Палмейра-дус-Индиос 90-летний мужчина, которого официально объявили мертвым, через несколько часов пребывания в морге неожиданно ожил, шокировав семью и врачей. Об этом пишет Mirror.
Отмечается, что пациент 1 сентября был доставлен в больницу для лечения, однако утром следующего дня у него остановилось сердце и дыхание.
После ряда неудачных попыток реанимации пожилой мужчина оставался без сознания, после чего был объявлен мертвым в отделении скорой помощи.
Однако после того, как пациента отвезли в морг, выяснилось, что "труп" проявляет признаки жизни.
Близкие прибыли в больницу около 6 утра, чтобы попрощаться с мужчиной, но один из родственников заметил, что "тело" их близкого еще дышало.
После этого было проведено обследование, которое подтвердило, что пациент, которого считали умершим, действительно дышал и имел пульс.
После выписки из морга мужчина был снова госпитализирован в отделение неотложной помощи, где он оставался без сознания и еще через несколько часов все же умер.
"Этот редкий случай вызвал шок во всей больнице и местной общине, вызвав вопросы о том, как это могло произойти", - говорится в материале.
Руководство больницы объяснило, что "в уходе за пациентом не было выявлено технических, медицинских или сестринских ошибок" и что все протоколы были соблюдены.
Журналисты отметили, что в медицине существует определенный термин для подобных случаев - эффект Лазаря или "авторесусцитация", что означает спонтанное восстановление кровообращения после прекращения сердечно-легочной реанимации. Большинство пациентов, переживающих этот феномен, не живут долго после кратковременного восстановления кровотока.
