"Редкий случай": мужчина ожил в морге после официальной смерти

После того, как пациента отвезли в морг, выяснилось, что "труп" проявляет признаки жизни.

https://glavred.info/life/redkiy-sluchay-muzhchina-ozhil-v-morge-posle-oficialnoy-smerti-10697126.html Ссылка скопирована

Родственник заметил, что "тело" их близкого еще дышало / коллаж: Главред, фото: instagram.com/24_kg, @penedofmplay

Кратко:

Пациент 1 сентября был доставлен в больницу для лечения

Утром следующего дня у него остановилось сердце и дыхание

Родственник заметил, что "тело" их близкого еще дышало

В Бразилии в муниципалитете Палмейра-дус-Индиос 90-летний мужчина, которого официально объявили мертвым, через несколько часов пребывания в морге неожиданно ожил, шокировав семью и врачей. Об этом пишет Mirror.

Отмечается, что пациент 1 сентября был доставлен в больницу для лечения, однако утром следующего дня у него остановилось сердце и дыхание.

видео дня

После ряда неудачных попыток реанимации пожилой мужчина оставался без сознания, после чего был объявлен мертвым в отделении скорой помощи.

Однако после того, как пациента отвезли в морг, выяснилось, что "труп" проявляет признаки жизни.

Близкие прибыли в больницу около 6 утра, чтобы попрощаться с мужчиной, но один из родственников заметил, что "тело" их близкого еще дышало.

После этого было проведено обследование, которое подтвердило, что пациент, которого считали умершим, действительно дышал и имел пульс.

После выписки из морга мужчина был снова госпитализирован в отделение неотложной помощи, где он оставался без сознания и еще через несколько часов все же умер.

"Этот редкий случай вызвал шок во всей больнице и местной общине, вызвав вопросы о том, как это могло произойти", - говорится в материале.

Руководство больницы объяснило, что "в уходе за пациентом не было выявлено технических, медицинских или сестринских ошибок" и что все протоколы были соблюдены.

Журналисты отметили, что в медицине существует определенный термин для подобных случаев - эффект Лазаря или "авторесусцитация", что означает спонтанное восстановление кровообращения после прекращения сердечно-легочной реанимации. Большинство пациентов, переживающих этот феномен, не живут долго после кратковременного восстановления кровотока.

Еще интересные новости:

Как ранее сообщал Главред, священник Филюк объяснил, что делать со старым крестом после установки памятника. По его словам, старый крест с могилы после установки памятника не стоит просто выбрасывать.

Также священник объяснил, почему покойника выносят ногами вперед.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред