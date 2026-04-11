Кратко:
- Что сказала Лолита о дочери
- Почему она так сказала
Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но поддерживает террористическое вторжение РФ в ее родную страну, странно отозвалась о своей особенной дочери.
Как пишут российские пропагандисты, свою особенную дочь Еву, которая болеет синдромом Аспергера, Милявская поселила свою 28-летнюю дочь отдельно от бабушки, с которой та прожила почти всю жизнь.
"Она чувствует себя прекрасно. Делится тем, что считает нужным. За помощью не обращается. Говорит: "Мам, я же не попрошайка". Я ей отвечаю: „Лучше бы ты была попрошайкой". Хочется, чтобы она жила свою жизнь в кайф. Мне совершенно не важно, будет она работать или нет. Главное — чтобы ей было хорошо", — говорит Лолита.
Отметим, что дочь Лолиты не стремится к публичной деятельности. Она закончила университет и занимается переводами.
Синдром Аспергера — это форма высокофункционального расстройства аутистического спектра (РАС), характеризующаяся трудностями в социальном взаимодействии, ограниченными интересами и стереотипным поведением при сохранном интеллекте и речи.
Ранее Главред сообщал, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, как празднует Пасху и поделился забавной традицией, которая есть у них с женой на праздник.
Ранее также российский комик Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после террористического вторжения РФ, прогулялся по Нью-Йорку и поделился стильными кадрами.
Вас также может заинтересовать:
- "Пошлю его на...": песни Лолиты включат в школьную программу РФ
- "Я употребляла": Лолиту откачивали от приступа из-за зависимости
- Путинистка Лолита снова попала под удар в РФ - что случилось
О персоне: Лолита Милявская
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
