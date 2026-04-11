Лолита Милявская высказалась в отношении своей особенной дочери.

https://glavred.info/starnews/luchshe-by-byla-poproshaykoy-predatelnica-lolita-opustila-osobennuyu-doch-10756019.html Ссылка скопирована

Лолита Милявская заговорила о дочери

Кратко:

Что сказала Лолита о дочери

Почему она так сказала

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но поддерживает террористическое вторжение РФ в ее родную страну, странно отозвалась о своей особенной дочери.

Как пишут российские пропагандисты, свою особенную дочь Еву, которая болеет синдромом Аспергера, Милявская поселила свою 28-летнюю дочь отдельно от бабушки, с которой та прожила почти всю жизнь.

видео дня

Дочь Лолиты закончила университет

"Она чувствует себя прекрасно. Делится тем, что считает нужным. За помощью не обращается. Говорит: "Мам, я же не попрошайка". Я ей отвечаю: „Лучше бы ты была попрошайкой". Хочется, чтобы она жила свою жизнь в кайф. Мне совершенно не важно, будет она работать или нет. Главное — чтобы ей было хорошо", — говорит Лолита.

Отметим, что дочь Лолиты не стремится к публичной деятельности. Она закончила университет и занимается переводами.

Дочь Лолиты воспитывала ее мать

Синдром Аспергера — это форма высокофункционального расстройства аутистического спектра (РАС), характеризующаяся трудностями в социальном взаимодействии, ограниченными интересами и стереотипным поведением при сохранном интеллекте и речи.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

О персоне: Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред