Что будет со светом на Пасху: "Укрэнерго" сделало заявление

Ангелина Подвысоцкая
11 апреля 2026, 20:25
В Украине не планируют отключать свет в воскресенье, 12 апреля.
Что будет со светом на Пасху:
Графики отключения света на 12 апреля / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Что известно:

  • В Одессе перебои со светом
  • В Украине не вводят графики отключения света на Пасху

В Украине не будут отключать свет в воскресенье, 12 апреля. Об этом заявляет Укрэнерго.

В то же время энергетики просят экономно расходовать электроэнергию.

"Завтра, в воскресенье, применение мер по ограничению потребления не планируется. Пожалуйста, экономно потребляйте электроэнергию в вечерние часы — с 18:00 до 22:00", — говорится в сообщении.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщала о том, что Украина делает все, чтобы поддерживать стабильную работу энергосистемы, в частности в отношении увеличения импорта электроэнергии.

"Энергосистема работает стабильно. Делаем все возможное, чтобы в ближайшие дни электроснабжение было обеспечено — без графиков и отключений. Важно, чтобы в пасхальные дни украинские семьи были со светом", — говорится в сообщении.

Отключение света в Одессе

В то же время ДТЭК отметила, что Одесса частично остается без света. Из-за аварии на оборудовании без электроснабжения остаются жители Хаджибейского и Пересыпского районов.

"Также возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры. Бригады ДТЭК уже работают на месте. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество. Спасибо одесситам за терпение и понимание", - говорится в сообщении.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, в Укрэнерго заявляли, что 11 апреля свет будут отключать во всех регионах Украины, однако ограничения не будут круглосуточными.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев говорил, что в энергосистеме Украины зафиксирован дефицит мощности из-за погодных условий и ремонта двух атомных энергоблоков.

В то же время нардеп Сергей Нагорняк сообщал, что отключения света станут более длительными и жесткими в летние месяцы. При этом в апреле и мае отключения будут кратковременными.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

