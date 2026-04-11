Сошел ли Благодатный огонь в Иерусалиме: видео и все подробности церемонии

Церемония сошествия Благодатного огня в этом году прошла в условиях строгих ограничений.

Благодатный огонь

В Великую субботу, 11 апреля, в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и надежду для всего человечества.

Традиционно обряд происходит накануне Пасхи в Кувуклии — часовне Гроба Господня. Перед началом церемонии в храме гасят все свечи и лампадки, после чего вход в часовню закрывают и опечатывают.

Далее Иерусалимский патриарх с 33 свечами трижды обходит Кувуклию с молитвой, после чего входит внутрь и молится у места, которое считается Гробом Господним. Через несколько минут, по традиции, происходит сошествие Благодатного огня.

Как проходила церемония в этом году

В этом году торжества в Иерусалиме существенно отличались от массовых празднований прошлых лет. Из-за активных боевых действий и высокого риска ракетных атак израильская полиция и церковные власти ввели строгие ограничения.

Непосредственно внутри храма разрешили находиться лишь около 50 человек. Все присутствующие были исключительно представителями духовенства и официальных делегаций.

Также блокпостами был ограничен доступ к Христианскому кварталу. Попасть туда могли только обладатели специальных пропусков, а массовое скопление верующих на узких улочках было полностью запрещено во избежание трагедий во время возможных обстрелов.

Миллионы христиан по всему миру, в том числе и украинцы, наблюдали за таинством через прямые трансляции на YouTube и телевидении. Церемония началась с традиционного открытия дверей храма, ключи от которых хранит мусульманская семья для обеспечения нейтралитета между конфессиями.

Перед началом церемонии представители всех христианских церквей осмотрели и опечатали Кувуклию — место, где, по преданию, сходит огонь. Согласно правилам, в ней не должно быть постороннего огня или каких-либо средств для его зажигания.

Во время церемонии в Иерусалиме патриарх вошел в Кувуклию с факелами и 33 свечами, символизирующими возраст Иисуса. После молитвы около 14:00 сошел Благодатный огонь.

Что означает сошествие Благодатного огня

Сошествие Благодатного огня считается ключевым моментом года для восточного христианства. Оно олицетворяет победу жизни над смертью и духовное обновление. Среди верующих существует глубокое убеждение, что пока огонь спускается на землю — у человечества есть шанс на спасение, а "конец света" откладывается.

Появится ли Благодатный огонь в Украине

Сразу после завершения обряда огонь начал свое путешествие по планете. Специальными авиарейсами его доставляют в разные страны.

Традиционно, несмотря на все логистические сложности военного времени, святыню везут и в Украину. Уже сегодня вечером или непосредственно в пасхальную ночь огонь из Иерусалима появится в храмах по всей стране.

Об источнике: полиция Израиля Israel Police — это национальная полиция Израиля, главный правоохранительный орган государства, отвечающий за поддержание общественного порядка, борьбу с преступностью и обеспечение безопасности внутри страны. Она подчиняется Министерству национальной безопасности Израиля и действует на всей территории государства Израиль. К ее основным задачам относятся расследование уголовных правонарушений, патрулирование городов, контроль за массовыми мероприятиями, а также противодействие терроризму совместно с другими силовыми структурами.

