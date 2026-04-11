Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Сошел ли Благодатный огонь в Иерусалиме: видео и все подробности церемонии

Руслана Заклинская
11 апреля 2026, 17:21
Церемония сошествия Благодатного огня в этом году прошла в условиях строгих ограничений.
Благодатный огонь / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Что символизирует Благодатный огонь
  • Как именно происходит сошествие Благодатного огня
  • Сошел ли Благодатный огонь

В Великую субботу, 11 апреля, в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и надежду для всего человечества.

Главред узнал, как в этом году прошла церемония сошествия Благодатного огня.

Традиционно обряд происходит накануне Пасхи в Кувуклии — часовне Гроба Господня. Перед началом церемонии в храме гасят все свечи и лампадки, после чего вход в часовню закрывают и опечатывают.

Далее Иерусалимский патриарх с 33 свечами трижды обходит Кувуклию с молитвой, после чего входит внутрь и молится у места, которое считается Гробом Господним. Через несколько минут, по традиции, происходит сошествие Благодатного огня.

Как проходила церемония в этом году

В этом году торжества в Иерусалиме существенно отличались от массовых празднований прошлых лет. Из-за активных боевых действий и высокого риска ракетных атак израильская полиция и церковные власти ввели строгие ограничения.

Непосредственно внутри храма разрешили находиться лишь около 50 человек. Все присутствующие были исключительно представителями духовенства и официальных делегаций.

Также блокпостами был ограничен доступ к Христианскому кварталу. Попасть туда могли только обладатели специальных пропусков, а массовое скопление верующих на узких улочках было полностью запрещено во избежание трагедий во время возможных обстрелов.

Миллионы христиан по всему миру, в том числе и украинцы, наблюдали за таинством через прямые трансляции на YouTube и телевидении. Церемония началась с традиционного открытия дверей храма, ключи от которых хранит мусульманская семья для обеспечения нейтралитета между конфессиями.

Перед началом церемонии представители всех христианских церквей осмотрели и опечатали Кувуклию — место, где, по преданию, сходит огонь. Согласно правилам, в ней не должно быть постороннего огня или каких-либо средств для его зажигания.

Во время церемонии в Иерусалиме патриарх вошел в Кувуклию с факелами и 33 свечами, символизирующими возраст Иисуса. После молитвы около 14:00 сошел Благодатный огонь.

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь — видео:

Что означает сошествие Благодатного огня

Сошествие Благодатного огня считается ключевым моментом года для восточного христианства. Оно олицетворяет победу жизни над смертью и духовное обновление. Среди верующих существует глубокое убеждение, что пока огонь спускается на землю — у человечества есть шанс на спасение, а "конец света" откладывается.

Православный календарь на апрель
Православный календарь на апрель / Инфографика: Главред

Появится ли Благодатный огонь в Украине

Сразу после завершения обряда огонь начал свое путешествие по планете. Специальными авиарейсами его доставляют в разные страны.

Традиционно, несмотря на все логистические сложности военного времени, святыню везут и в Украину. Уже сегодня вечером или непосредственно в пасхальную ночь огонь из Иерусалима появится в храмах по всей стране.

Об источнике: полиция Израиля

Israel Police — это национальная полиция Израиля, главный правоохранительный орган государства, отвечающий за поддержание общественного порядка, борьбу с преступностью и обеспечение безопасности внутри страны.

Она подчиняется Министерству национальной безопасности Израиля и действует на всей территории государства Израиль. К ее основным задачам относятся расследование уголовных правонарушений, патрулирование городов, контроль за массовыми мероприятиями, а также противодействие терроризму совместно с другими силовыми структурами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Пасха Иерусалим Благодатный огонь пасхальные праздники Пасха 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять