Как не стоит украшать яйца на Пасху: в ПЦУ назвали главные табу

Мария Николишин
10 апреля 2026, 10:05
Протоиерей также назвал лучший вариант украшения яиц на Пасху.
Как украшать яйца на Пасху / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Можно ли использовать декоративные термоэтикетки для яиц
  • Что с ними нужно сделать после Пасхи

Часто на Пасху для украшения яиц украинцы используют декоративные термоэтикетки. Они могут быть с различными узорами, рисунками и даже иконами. Из-за этого у многих возникает вопрос: насколько это допустимо, учитывая, что потом эта этикетка разрывается и выбрасывается.

Можно ли украшать яйца термоэтикетками

Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко в интервью Главреду рассказал, что украшать яйца термоэтикетками не стоит, а если и использовать их, то выбирать нужно те, на которых нет икон.

"Если вы уже украсили яйцо этикеткой с иконами, то ее нужно как-то утилизировать, чтобы она не валялась под ногами, и никто не ходил по ней, как по мусору", — подчеркнул он.

Что делать с термоэтикетками после Пасхи

Протоиерей ПЦУ заметил, что лучше всего такие вещи сжигать.

По его словам, раньше у всех были печи, поэтому сделать это было проще.

"Сейчас печей нет, поэтому еще нужно подумать, как правильно утилизировать такие этикетки. Я думаю, что можно это сделать так, чтобы на душе было спокойно. Но все же лучше всего – просто не использовать то, что не останется у вас навсегда, в вашем святом уголке, как икона, не использовать (в частности, для украшения яиц) священные изображения, чтобы потом не думать, что с этим делать", – подчеркнул Георгий Коваленко.

Как украшать яйца на Пасху

Протоиерей добавил, что на Пасху яйца лучше покрасить. По его мнению, лучший вариант – это крашенка или писанка. В таком случае отходы будут органическими.

Натуральные красители для яиц / Инфографика: Главред

Варианты украшения яиц на Пасху – видео:

Напомним, как сообщал Главред, многие украинцы по привычке идут на кладбище именно в день Воскресения Христова, устраивая там обеды. Однако у церкви другое видение этой традиции. По словам священника, пасхальные посещения кладбищ, которые в разных регионах называют Проводи, Гробки или Радуница, не происходят в сам день Пасхи. Они приходятся на конец первой недели после праздника.

Также известно, что главными блюдами, которые традиционно благословляет церковь, остаются паска и яйца – писанки и крашанки. Кроме этого, в корзину можно добавлять мясные блюда и другие продукты, символизирующие завершение поста и возвращение к праздничному столу.

О персоне: Георгий Коваленко

Георгий (по паспорту Юрий) Иванович Коваленко (род. 1 апреля 1968, Конотоп) – украинский православный священнослужитель, блогер, общественный деятель, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, основатель и шеф-редактор интернет-портала "Православие в Украине", бывший глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП, бывший пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ митрополита Владимира (Сабодана), бывший основатель и главный редактор официальных сайтов УПЦ МП. С 7 января 2019 года — священник ПЦУ, пишет Википедия.

Снег, туман и -2 градуса: какая погода будет в Украине на Пасху

Цены стремительно растут: стоимость бензина и дизеля 10 апреля

Переговоры в тупике: поможет ли перемирие на Пасху - NYT

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

Китайский гороскоп на сегодня, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

