Дженнифер Лопес обратилась к магии, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ

Джей Ло не верит, что их история любви действительно закончилась.

https://glavred.info/starnews/dzhennifer-lopes-obratilas-k-magii-chtoby-vernut-bena-affleka-smi-10708445.html Ссылка скопирована

Дженнифер Лопес пытается вернуть Бена Аффлека - детали / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/jlo

Читайте больше:

Об истории любви Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Как звезда сегодня пытается вернуть экс-возлюбленного

Дженнифер Лопес и Бена Аффлека объединяет долгая история непростых отношений: в двухтысячных пара была неразлучной, и готовилась вместе провести остаток своих дней. Однако за день до свадьбы Джей Ло отменила церемонию, по слухам, из-за проблем звездного возлюбленного с алкоголем.

Затем у каждого последовала своя жизнь, но, очевидно, и Бен, и Дженнифер возвращались мыслями друг к другу. И вот, через двадцать лет после неудавшейся свадьбы, артисты воссоединяются, и на этот раз на самом деле идут под венец - свадьба Бена Аффлека и Дженнифер Лопес состоялась в июле 2022 года. Однако этот брак оказался сложным испытанием для обоих партнеров, и завершился уже через два года.

видео дня

Бен Аффлек тепло отзывается в прессе о бывшей жене, и пытается двигаться дальше, но Джей Ло, по словам инсайдеров, так и не "отпустила" возлюбленного. Источник сообщил изданию Radar Online, что Джен все еще держится за мысль, что ей и Бену суждено быть вместе во что бы то ни стало.

По слухам Лопес даже стала обращаться к тарологам, обрядам вуду, "выравнивает" чакры и "очищает пространство". На это звезда готова тратить баснословные суммы. "Она отказывается принять, что это конец. Джей Ло убеждена, что их история еще не завершена. ... Будто сжигание шалфея и пение под новой луной заставит Бена бросить все и вернуться", - поделился инсайдер.

Дженнифер Лопес пытается вернуть Бена Аффлека - детали / ua.depositphotos.com

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что 79-летняя Шер переживает кризис с младшим на 40 лет бойфрендом. Их отношения длятся уже три года, что не сильно радует близкое окружение певицы.

Также в СМИ 35-летнюю звезду "Гарри Поттера", британскую актрису и активистку Эмму Уотсон, заподозрили в помолвке после ее выхода в свет с кольцом на безымянном пальце.

Читайте также:

О персоне: Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред