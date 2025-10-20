Укр
Дженнифер Лопес пожаловалась, что мужья ее не любили - в ответ ее обвинили в неверности

Анна Подгорная
20 октября 2025, 01:30
Бывший муж Джей Ло призвал ее перестать играть жертву.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес личная жизнь - Охани Ноа раскрыл свою правду / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jlo

  • Что рассказала Дженнифер Лопес о своих бывших партнерах
  • Почему это возмутило ее первого мужа

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес была замужем четыре раза. Ее последний брак, с актером Беном Аффлеком, длился всего два года, и завершился в 2024 году.

Сейчас звезда говорит, что уже пережила разрыв, и стала больше понимать себя. Самоанализ также привел ее к выводу, что проблемой во всех ее отношениях была не она, а тот факт, что никто из ее избранников не любил ее по-настоящему. Об этом Джей Ло рассказала в недавнем интервью Говарду Стерну.

"Я поняла - не то, чтобы меня невозможно полюбить, просто они не способны на это. У них этого просто нет", - заявила певица.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес личная жизнь - Охани Ноа раскрыл свою правду / фото: instagram.com/jlo

Категорическое высказывание Дженнифер задело ее первого мужа - актера и тренера Охани Ноа, брак с которым продлился всего год (1997-1998). В своем блоге в Instagram он опубликовал пост, в котором потребовал от Лопес прекратить унижать своих бывших партнеров и играть роль жертвы.

"Перестань унижать нас. Перестань унижать меня своей карточкой жертвы. Проблема не в нас. Проблема - это ты. Ты тот человек, который не может перестать смотреть по сторонам. Тебя любили несколько раз. Ты была замужем 4 раза. И между браками имела бесчисленное количество отношений. У тебя были хорошие отношения. Со мной например. Хоть раз скажи правду. Пусть люди узнают, что проблема в тебе. Тебе должно быть стыдно за себя", - написал Ноа. Также он добавил, что во время их семейной жизни Джей Ло не была ему верна, и всегда ставила на первое место карьеру. Охани якобы прощал это, так как действительно любил артистку.

Охани Ноа про Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес личная жизнь - Охани Ноа раскрыл свою правду / фото: instagram.com/ojaninoa1
Охани Ноа про Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес личная жизнь - Охани Ноа раскрыл свою правду / фото: instagram.com/ojaninoa1
Охани Ноа про Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес личная жизнь - Охани Ноа раскрыл свою правду / фото: instagram.com/ojaninoa1
Охани Ноа про Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес личная жизнь - Охани Ноа раскрыл свою правду / фото: instagram.com/ojaninoa1

Ранее Главред рассказывал, что 79-летняя Шер переживает кризис с младшим на 40 лет бойфрендом. Их отношения длятся уже три года, что не сильно радует близкое окружение певицы.

Также в СМИ 35-летнюю звезду "Гарри Поттера", британскую актрису и активистку Эмму Уотсон, заподозрили в помолвке после ее выхода в свет с кольцом на безымянном пальце.

О персоне: Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

