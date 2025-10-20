Дженнифер Лопес пожаловалась, что мужья ее не любили - в ответ ее обвинили в неверности

Бывший муж Джей Ло призвал ее перестать играть жертву.

Дженнифер Лопес личная жизнь - Охани Ноа раскрыл свою правду / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jlo

Что рассказала Дженнифер Лопес о своих бывших партнерах

Почему это возмутило ее первого мужа

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес была замужем четыре раза. Ее последний брак, с актером Беном Аффлеком, длился всего два года, и завершился в 2024 году.

Сейчас звезда говорит, что уже пережила разрыв, и стала больше понимать себя. Самоанализ также привел ее к выводу, что проблемой во всех ее отношениях была не она, а тот факт, что никто из ее избранников не любил ее по-настоящему. Об этом Джей Ло рассказала в недавнем интервью Говарду Стерну.

"Я поняла - не то, чтобы меня невозможно полюбить, просто они не способны на это. У них этого просто нет", - заявила певица.

Категорическое высказывание Дженнифер задело ее первого мужа - актера и тренера Охани Ноа, брак с которым продлился всего год (1997-1998). В своем блоге в Instagram он опубликовал пост, в котором потребовал от Лопес прекратить унижать своих бывших партнеров и играть роль жертвы.

"Перестань унижать нас. Перестань унижать меня своей карточкой жертвы. Проблема не в нас. Проблема - это ты. Ты тот человек, который не может перестать смотреть по сторонам. Тебя любили несколько раз. Ты была замужем 4 раза. И между браками имела бесчисленное количество отношений. У тебя были хорошие отношения. Со мной например. Хоть раз скажи правду. Пусть люди узнают, что проблема в тебе. Тебе должно быть стыдно за себя", - написал Ноа. Также он добавил, что во время их семейной жизни Джей Ло не была ему верна, и всегда ставила на первое место карьеру. Охани якобы прощал это, так как действительно любил артистку.

