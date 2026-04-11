Секрет чистой одежды: как удалить стойкие пятна всего двумя вещами из кухни

Вы узнаете:
- Простой способ справиться со сложными пятнами с помощью пищевой соды, пергамента и утюга
- Важно учитывать тип ткани — для синтетических вещей такой метод не подойдёт
Сложные пятна на одежде часто кажутся безнадёжными: следы от масла, жареной еды или соусов плохо отстирываются.
Они нередко остаются даже после обычной стирки, из-за чего вещи приходится списывать, пишет Express.
Однако есть простой способ справиться с такой проблемой с помощью подручных средств. Понадобятся пищевая сода, пергамент и утюг. Суть метода в том, что сода впитывает жир, а тепло усиливает этот эффект.
Для этого пятно обильно посыпают содой, слегка вдавливают её в ткань, накрывают пергаментной бумагой и проглаживают горячим утюгом. После процедуры бумагу убирают, а остатки соды стряхивают — вместе с ней уходит и жир.
Этот способ особенно хорошо работает со свежими загрязнениями: можно просто оставить соду на ткани примерно на полчаса, чтобы она впитала масло.
При этом важно учитывать тип ткани — для синтетических вещей, которые нельзя гладить, такой метод не подойдёт, так как высокая температура может их повредить.
Посмотрите видео с советами по стирке одежды:
Грамотный уход за вещами основывается на базовых правилах: важно разделять одежду по цвету и типу ткани, учитывать указания на ярлыках и выбирать подходящие режимы и температуру.
Перед стиркой вещи лучше подготовить и не перегружать машинку. Соблюдение этих рекомендаций помогает дольше сохранять внешний вид и качество одежды.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
