Есть простой способ справиться с проблемой сложных пятен с помощью подручных средств.

Как удалить сложные пятна на одежде

Простой способ справиться со сложными пятнами с помощью пищевой соды, пергамента и утюга

Важно учитывать тип ткани — для синтетических вещей такой метод не подойдёт

Сложные пятна на одежде часто кажутся безнадёжными: следы от масла, жареной еды или соусов плохо отстирываются.

Они нередко остаются даже после обычной стирки, из-за чего вещи приходится списывать, пишет Express.

Однако есть простой способ справиться с такой проблемой с помощью подручных средств. Понадобятся пищевая сода, пергамент и утюг. Суть метода в том, что сода впитывает жир, а тепло усиливает этот эффект.

Для этого пятно обильно посыпают содой, слегка вдавливают её в ткань, накрывают пергаментной бумагой и проглаживают горячим утюгом. После процедуры бумагу убирают, а остатки соды стряхивают — вместе с ней уходит и жир.

Этот способ особенно хорошо работает со свежими загрязнениями: можно просто оставить соду на ткани примерно на полчаса, чтобы она впитала масло.

При этом важно учитывать тип ткани — для синтетических вещей, которые нельзя гладить, такой метод не подойдёт, так как высокая температура может их повредить.

Грамотный уход за вещами основывается на базовых правилах: важно разделять одежду по цвету и типу ткани, учитывать указания на ярлыках и выбирать подходящие режимы и температуру.

Перед стиркой вещи лучше подготовить и не перегружать машинку. Соблюдение этих рекомендаций помогает дольше сохранять внешний вид и качество одежды.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

