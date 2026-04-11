Весенние хитрости для сада: три простых шага в апреле удивят результатом

Алексей Тесля
11 апреля 2026, 21:46
Практичные советы помогут получить красивый и продуктивный участок каждому садоводу.
Какие работы выполнить весной

Вы узнаете:

  • Сажаем овощи прямо сейчас
  • Посев быстрорастущих семян
  • Как избавиться от вредителей в саду

С наступлением весны солнечные дни становятся длиннее, а температура повышается — идеальное время для того, чтобы привести сад в порядок.

Вот три практичных совета, которые помогут получить красивый и продуктивный участок, пишет Express.

видео дня

Сажаем овощи прямо сейчас

Не откладывайте посадку картофеля — даже небольшой участок позволит вырастить урожай. Выкопайте траншею глубиной около 15 см, размещайте клубни на расстоянии 30 см друг от друга и полейте.

Чеснок тоже можно сажать в это время. Разделите зубчики, сделайте отверстия глубиной около 10 см, размещая их на ширине ладони, засыпьте землей — и процесс посева завершён.

Посев быстрорастущих семян

Апрель — идеальный месяц для посева семян таких овощей, как редис или свекла. Они прорастают очень быстро, а результат виден буквально через несколько дней. Для этого не нужен даже большой участок — достаточно подоконника.

Уход за нарциссами

Чтобы нарциссы радовали цветением в следующем году, удаляйте увядшие соцветия. Срезание старых цветков за семенной коробочкой предотвращает образование семян и перенаправляет энергию растения на новые цветы. Так ваши нарциссы будут цвести дольше и обильнее.

Эти простые действия весной помогут превратить ваш сад в ухоженное и продуктивное пространство без лишних хлопот.

Где проращивать картофель перед посадкой
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео — базовые приёмы защиты сада от насекомых и болезней:

В сюжете даются основы защиты сада от вредителей и болезней. Сначала рассматриваются способы борьбы с насекомыми и типы используемых для этого препаратов.

Затем объясняется, как правильная обрезка растений влияет на распространение патогенов и снижает риск заражений. В заключении подробно разбираются методы обработки против болезней и основные группы применяемых средств.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

