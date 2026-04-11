ВСУ освободили 12 населенных пунктов и сотни километров: названо направление

Алексей Тесля
11 апреля 2026, 15:30
Противник действует небольшими штурмовыми группами, применяет дроны и артиллерию, рассказал Сергей Колесниченко.
Раскрыты детали операций ВСУ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, 66 ОМБр

Главное:

  • Украинские военные освободили 12 населенных пунктов
  • Восстановлен контроль над 480 квадратными километрами

Силы обороны освободили 12 населенных пунктов и восстановили контроль над 480 квадратными километрами на Александровском направлении фронта.

Об этом в эфире Армия TV рассказал офицер отдела коммуникаций 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады 8-го корпуса ДШВ Сергей Колесниченко.

"В то же время тактическая инициатива уже несколько месяцев подряд находится за Силами обороны Украины. Наступательная операция продолжается с конца января, на сегодняшний день восстановлен контроль над 480 квадратными километрами территории, освобождено 12 населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях", - подчеркнул украинский военный.

По его словам, противник действует небольшими штурмовыми группами, применяет дроны и артиллерию. Периодически проводит контратаки, однако противнику не удается перехватить инициативу.

Офицер также рассказал, что артиллерия 148-й бригады чаще всего работает по живой силе, поскольку враг активно применяет небольшие штурмовые группы и пытается скопиться для дальнейших штурмовых действий.

"В то же время значительное внимание уделяется уничтожению вражеской артиллерии, поскольку именно она представляет одну из самых больших угроз. Также поражаем технику, склады боеприпасов и логистические маршруты", - подытожил он.

Задачи контрнаступательных действий ВСУ

Представители украинских сил отмечают, что одной из задач контрнаступательных действий является полное освобождение территории Днепропетровской области. Это, по их словам, позволит снизить риск возможного наступления российских войск на крупные города региона, такие как Днепр и Павлоград, а также уменьшить интенсивность обстрелов по промышленной и энергетической инфраструктуре.

Также подчеркивается, что оборонительные силы продолжают активные контратаки с целью вытеснения противника за пределы области.

Напомним, Главред писал, что по словам главы ОП Кирилла Буданова, идеологические основы российского государства остаются неизменными на протяжении всей его истории. Поэтому Украине важно добиться таких обстоятельств, при которых РФ потеряет имперский характер, тогда войну можно будет закончить.

Аналитический проект DeepState заявлял, что армия страны-агрессора РФ добивается территориальных успехов на территории Сумской области. Оккупанты продвинулись к югу от Яблуновки Юнаковской общины. Площадь захваченной территории составляет около 5 км².

Кроме того, войска РФ в течение последних недель заметно активизировали наступательные действия на нескольких направлениях, в частности на Запорожском участке фронта. Интенсивность атак там уже местами превышает уровень боев в районе Покровска, который долгое время оставался одним из самых горячих.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

